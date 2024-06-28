Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır, eşiyle tanışma hikayelerini ve onu kaybettikten sonra yaşadıklarını anlattı. Cüneyt Arkın'ın vefatından sonra bunalıma girdiğini belirten Betül Cüreklibatır, "Cüneyt'ten sonra bir kere bunalıma girdim, tedavi gördüm. 40 kilolara kadar düştüm. Korkunç bir şeydi. Şimdi toparlamaya çalışıyorum. Çocuklar babaya çok düşkündü. Onlar sayesinde toparlanıyorum yavaş yavaş. Toparlanmak zorundayım. Çocuklarım beni de kaybetmesin." diye konuştu.Cüneyt Arkın'la tanışma hikayelerinden de bahseden Cüreklibatır, "Tanışma hikayemiz çok güzel. Bir toplantıda tanışmıştık. Benim durgun biri olmam ve kimseyle ilgilenmemem onun hoşuna gitmişti. Onun en şöhretli zamanıydı. Benim onunla pek ilgilenmemem dikkatini çekmişti. Geldi yanıma, 'Neyiniz var sizin, neden bu kadar hüzünlüsünüz?' dedi. Ondan sonra tanıştık ve çok sevdik birbirimizi." ifadelerini kullandı.