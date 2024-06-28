Tolga Sarıtaş'la Zeynep Mayruk evlendi!

Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk dün gerçekleştirilen düğünle dünyaevine girdiler. Çiftin düğün törenine birçok ünlü isim katıldı. O isimler arasında; Engin Akyürek, Sarp - Sinem Akkaya, Özgür Çevik - Hatice Kartoğlu, Alina Boz - Umut Evirgen, Melis Birkan - Aras Aydın, Hatice Şendil - Burak Sağyaşar, Timur - Banu Savcı, Ali - İnci Gündoğdu da yer aldı.Düğünle ilgili Zeynep Mayruk yaptığı paylaşımda, "Sen ve ben. 27.06.2024" paylaşımında bulundu.Tolga Sarıtaş düğünde eşine Duman grubunun Senden Daha Güzel şarkısını söyledi.Nikah sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Zeynep Mayruk "Ben bu zamana kadar sakindim ama Tolga beni evden almaya gelince çok heyecanlandım" dedi. Gelini evinden davul zurnayla çıkartan Sarıtaş ise, "Geleneklerimizi yerine getirdik. Yuva kurmaya karara verdik, sevdiklerimizi de aramızda görünce her şey tadından yenmez oldu. Bugünü hep beraber kutlayacağız. Çok mutluyuz. Hemen balayı yapmayacağız. Zeynep yoğun olduğu için Ayvalık'ta kısa bir tatil yapacağız" ifadelerini kullandı.