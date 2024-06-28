İtiraf gibi açıklama!

Duayen sanatçılardan Işıl Yücesoy, bir dönem tedavi gördüğü hastalığı hakkında şaşırtan bir itirafta bulundu. Gökay Kalaycıoğlu'na verdiği röportajda konuşan Işıl Yücesoy, kanser hastalığına yakalandığı dönemde rol aldığı diziyi bırakmadığını, tedaviye geç başladığı için de hastalığının 2. evreye geçtiğini söyledi.Işıl Yücesoy açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Ben o dönem Yer Gök Aşk'ı çekiyordum, hastalığı hissediyordum ama işi bırakamadım. 60-70 tane insan çalışıyordu, çocuğu olan, kira ödeyen... İşe devam ettim ama çok ciddi bir mesuliyetti. İşi bırakamadım. Çalışmaya devam edip tedaviyi 2 ay ertelediğim için lenflerim alınmasına neden oldu çünkü çok hızlı büyüdü. Çok büyük hataydı. Bugün olsa yine yapardım. O sette herkes ekmek parası kazanıyordu, bırakmak benim yapabileceğim bir şey değildi. O zaman işin bu kadar dehşet boyutunun farkında değildim. Nevşehir'de doktora gittiğimde 'Sonuçlarınızı beğenmedim Işıl Hanım' demişti ben tedaviye başlamadığım için kanser 2. evreye geçti"