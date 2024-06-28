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İtiraf gibi açıklama!

Işıl Yücesoy bir dönem kanser hastalığı tedavisi görmüştü. O dönemlerde Yer Gök Aşk dizisinde rol aldığını belirten Işıl Yücesoy, hastalık dönemiyle alakalı yaptığı açıklamayla şoke etti.

Ekleme: 28.06.2024 - 09:14 Güncelleme: 28.06.2024 - 09:15 / Editör: Ozge Selin
Duayen sanatçılardan Işıl Yücesoy, bir dönem tedavi gördüğü hastalığı hakkında şaşırtan bir itirafta bulundu. Gökay Kalaycıoğlu'na verdiği röportajda konuşan Işıl Yücesoy, kanser hastalığına yakalandığı dönemde rol aldığı diziyi bırakmadığını, tedaviye geç başladığı için de hastalığının 2. evreye geçtiğini söyledi.

İtiraf gibi açıklama!

Işıl Yücesoy açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben o dönem Yer Gök Aşk'ı çekiyordum, hastalığı hissediyordum ama işi bırakamadım. 60-70 tane insan çalışıyordu, çocuğu olan, kira ödeyen... İşe devam ettim ama çok ciddi bir mesuliyetti. İşi bırakamadım. Çalışmaya devam edip tedaviyi 2 ay ertelediğim için lenflerim alınmasına neden oldu çünkü çok hızlı büyüdü. Çok büyük hataydı. Bugün olsa yine yapardım. O sette herkes ekmek parası kazanıyordu, bırakmak benim yapabileceğim bir şey değildi. O zaman işin bu kadar dehşet boyutunun farkında değildim. Nevşehir'de doktora gittiğimde 'Sonuçlarınızı beğenmedim Işıl Hanım' demişti ben tedaviye başlamadığım için kanser 2. evreye geçti"
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