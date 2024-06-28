'Hayaldi gerçek oldu'

Son olarak 5. bölümüyle final yapan 'Kopuk' adlı yapımda yer alan ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz, 27. yaşına girdi.Ünlü oyuncu doğum gününü en yakın arkadaşlarıyla Etiler'de yer alan bir mekanda kutlamayı tercih etti.Ünlüler dünyasında son yılların en dikkat çeken isimlerinden Biran Damla Yılmaz, geçtiğimiz yıllarda giyim tarzıyla ilgili söylemleriyle gündem olmuştu. Yılmaz şu ifadeleri kullanmıştı:Trend ürünleri takip ederim. Kendimi belli bir kalıba sokmam, canım ne isterse ve o günkü ruh halim nasılsa o tarz giyinirim. Lüks marka takıntım yok. Nerede neyi beğenirsem markasına bakmadan alırım, içime sinmesi yeterli. Alışveriş hastasıyım diyebilirim. Üşengeç olduğum için internetten alışverişi daha çok tercih ediyorum