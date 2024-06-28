  • USD: 32,84 - 32,90
  • EURO: 35,12 - 35,18
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

'Hayaldi gerçek oldu'

Oyuncu Biran Damla Yılmaz, 27.nci yaş gününü önceki akşam Etiler'de yer alan bir mekanda yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Kutlama öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, samimi açıklamalarda bulundu.

Ekleme: 28.06.2024 - 09:22 Güncelleme: 28.06.2024 - 09:23 / Editör: Ozge Selin
Son olarak 5. bölümüyle final yapan 'Kopuk' adlı yapımda yer alan ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz, 27. yaşına girdi.

Ünlü oyuncu doğum gününü en yakın arkadaşlarıyla Etiler'de yer alan bir mekanda kutlamayı tercih etti.

"ALIŞVERİŞ HASTASIYIM"

Ünlüler dünyasında son yılların en dikkat çeken isimlerinden Biran Damla Yılmaz, geçtiğimiz yıllarda giyim tarzıyla ilgili söylemleriyle gündem olmuştu. Yılmaz şu ifadeleri kullanmıştı:

Trend ürünleri takip ederim. Kendimi belli bir kalıba sokmam, canım ne isterse ve o günkü ruh halim nasılsa o tarz giyinirim. Lüks marka takıntım yok. Nerede neyi beğenirsem markasına bakmadan alırım, içime sinmesi yeterli. Alışveriş hastasıyım diyebilirim. Üşengeç olduğum için internetten alışverişi daha çok tercih ediyorum

'Hayaldi gerçek oldu'
Doğal gaz ve elektriğe zam gelecek mi? BOTAŞ'tan yeni açıklama
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Dar ve orta gelirli vatandaşa konut desteği
Bakan Yerlikaya duyurdu! 4 ilde 'Bozdoğan-28' operasyonu
Estonya Cumhurbaşkanı Karis ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ortak basın toplantısı
Büyükşehir Belediyesine 30 yaş üstündekilerin iptal edilen öğrenci kartlarıyla ilgili dava açıldı
Bizim Çocuklar sadece Çekya'yı yenmemiş! CHP'li gazeteci nefret kustu: Skandal sözler...
Koray Aydın İyi Parti'den istifa etti
O ilde öğrenciler kazan kaldırdı! CHP'li belediye'nin vaadi yalan çıktı
İzmir'de zam üstüne zam! Ulaşımdan sonra içme suyuna da...
Merkez Bankası'nın rezervinde yeni rekor
Piyasalar merakla bekliyor! Faiz kararı açıklanacak
Teröre geçit yok! Son iki haftada 89 terörist etkisiz hale getirildi
MSB kaynaklarından 'üçüncü dünya savaşı' sorusuna yanıt: Her türlü senaryoya hazırız
Başkan Saygılı'dan CHP'ye heyet tepkisi: İzmir’i tatil beldesi olarak kullanan siyasilerin...
Artan su faturaları Ankaralıyı isyan ettirdi! Mansur Yavaş 'Su Allah’ın nimeti' demişti...
En değerli markalar listesi açıklandı! İşte Togg'un sırası...
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında can kaybı 37 bin 765'e yükseldi
İsrail medyası ABD planını yazdı! Ateş hattında yeni gelişme: ‘Beklemedeyiz’ diyerek duyurdular…
25 milyonluk lüks aracın hava yastığı açılmadı! Kaza sonrası isyan etti: ‘Maserati’yi sattıktan sonra TOGG alacağım’
Bakan Özhaseki'den yeşil dönüşüm mesajı
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Milyonları ilgilendiriyor! Bankalar tarihi duyurdu: Temassız işlemlerde yeni dönem...

Milyonları ilgilendiriyor! Bankalar tarihi duyurdu: Temassız işlemlerde yeni dönem...

Kızıldeniz'den geldiler: Karadenizli balıkçıların ağına takıldı

Kızıldeniz'den geldiler: Karadenizli balıkçıların ağına takıldı

Apple otomasyona geçiyor: Çalışanların yarısı kovulacak

Apple otomasyona geçiyor: Çalışanların yarısı kovulacak

Ehliyeti olanlar dikkat: Polis kontrolünde bu işleminiz yapılmamışsa ceza yağacak!

Ehliyeti olanlar dikkat: Polis kontrolünde bu işleminiz yapılmamışsa ceza yağacak!

Evlilik işlemlerinde yeni karar! Artık zorunlu

Evlilik işlemlerinde yeni karar! Artık zorunlu