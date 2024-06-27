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Ünlü oyuncu Alzheimer'a yakalandı!

Usta oyuncu Gena Rowlands'ın, Alzheimer'a yakalandığı ortaya çıktı. Ünlü isim, tüm zamanların en iyi aşk filmleri arasında gösterilen 'The Notebook' (Not Defteri) adlı filmde Alzheimer hastası bir karakteri canlandırmıştı.

Ekleme: 27.06.2024 - 10:28 Güncelleme: 27.06.2024 - 10:29 / Editör: Ozge Selin
'The Notebook' (Not Defteri) filminde başrol oyuncusu Rachel McAdams'ın canlandırdığı 'Allie' karakterinin yaşlı halini oynayan 94 yaşındaki ABD'li oyuncu Gena Rowlands, Alzheimer'a yakalandı.

2004 yapımı filmin yönetmeni ve Rowlands'ın 1954–1989 yılları arasında evli kaldığı John Cassavetes'ten dünyaya gelen oğlu olan Nick Cassavetes (65), annesinin hastalığını verdiği bir röportajda açıkladı.

"BU ÇILGINCA BİR DURUM"

Annemin, 'Allie'nin yaşlı versiyonunu oynamasını istemiştim. Alzheimer hakkında konuşmuş ve bu konuda gerçekçi olmak istemiştik. Annem son beş yıldır Alzheimer hastası. Bu çılgınca bir durum. Annem, Alzheimer hastası birini yaşadı, canlandırdı ve şimdi kendisi Alzheimer hastası.

Cassavetes, annesinin Alzheimer'la mücadelesi hakkında ise herhangi bir ayrıntı vermedi.

Ünlü oyuncu Alzheimer'a yakalandı!

İKİ KEZ OSCAR'A ADAY OLDU

Gerçek adı Virginia Cathryn olan Gena Rowlands, 'Umut Dalgaları', 'Etki Altında Bir Kadın' ve 'İskelet Anahtar' gibi birçok yapımda yer aldı. Onlarca yıllık kariyerinde televizyon, sinema ve tiyatro gibi farklı alanlarda birçok iş yapan ünlü isim, iki kez Oscar'a aday gösterildi ve 2016'da onursal Oscar ödülü aldı.

Rowlands, 2015 yılında The Times'a verdiği röportajda 'The Notebook' filmini ve 'aşkın sonsuza dek sürmesi fikrini' çok beğendiğini söylemişti.

KENDİ ANNESİ DE AYNI HASTALIĞI YAŞADI

Kendi annesi Lady Rowlands da Alzheimer hastalığıyla mücadele etmiş olan Gena, "Nicholas Sparks'ın romanından uyarlanan 'The Notebook' çok zor bir deneyimdi çünkü Alzheimer hastası bir karakteri canlandırıyordum. Bunu annemle yaşadım ve eğer filmi oğlum Nick yönetmemiş olsaydı, bu yola başvuracağımı sanmıyorum. Zor ama muhteşem bir filmdi" açıklamasında bulunmuştu.

ALZHEIMER NEDİR?

Alzheimer, yaygın görülen bir demans türü olup beyin hücrelerinin yok olmasına neden olan ilerleyici bir nörolojik hastalıktır. Düşünce, hafıza ve davranış fonksiyonlarında azalmaya neden olan bu hastalıkta belirtiler yaşla birlikte yavaş yavaş ortaya çıkar.
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