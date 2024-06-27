Photoshop'u fazla kaçırdı!
Geçtiğimiz haftalarda vücudundan 6 kilo yağ aldıran Demet Akalın, Datça'ya tatile gitti. Ünlü şarkıcı fit bir görünüme kavuşsa da photoshop'tan vazgeçmedi. Bazı fotoğraflarında oynama yapan isim, sosyal medyanın diline düştü.
Şarkıcılığın yanı sıra bir süredir TV8 ekranlarında program yapan Demet Akalın, fazla kilolarından kurtulmak için yağlarını aldırdığını söylemişti.
Kısa süre içerisinde 11 kilo veren Akalın, Datça tatilinden bikinili pozlarını sevenlerinin beğenisine sundu.
"DAHA İYİ OLACAĞIM"
Verdiği kilolarla gündem olan 52 yaşındaki şarkıcı, "Germe ameliyatı değil. Küçük bir operasyon. Bayağı küçük. Bayramda o yüzden çalışmadım. Bayağı 10 küsur kilo gitti yani. Daha çok gidecek. Daha iyi olacağım" demişti.
FİZİĞİNİ SERGİLEDİ
Demet Akalın, son olarak soluğu Datça'da aldı. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlü isim, bikinili fotoğraflarını 10 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yayınlamayı da ihmal etmedi.
YAKALANDI
Deniz ve güneşin keyfini çıkaran Akalın, paylaştığı bikinili fotoğraflarında oynama yaptı. Ünlü şarkıcının paylaşımında yaptığı oynamada göbek deliğini de yok ettiği görüldü.
Kısa süre içerisinde 11 kilo veren Akalın, Datça tatilinden bikinili pozlarını sevenlerinin beğenisine sundu.
"DAHA İYİ OLACAĞIM"
Verdiği kilolarla gündem olan 52 yaşındaki şarkıcı, "Germe ameliyatı değil. Küçük bir operasyon. Bayağı küçük. Bayramda o yüzden çalışmadım. Bayağı 10 küsur kilo gitti yani. Daha çok gidecek. Daha iyi olacağım" demişti.
FİZİĞİNİ SERGİLEDİ
Demet Akalın, son olarak soluğu Datça'da aldı. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlü isim, bikinili fotoğraflarını 10 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yayınlamayı da ihmal etmedi.
YAKALANDI
Deniz ve güneşin keyfini çıkaran Akalın, paylaştığı bikinili fotoğraflarında oynama yaptı. Ünlü şarkıcının paylaşımında yaptığı oynamada göbek deliğini de yok ettiği görüldü.