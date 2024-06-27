Photoshop'u fazla kaçırdı!

Şarkıcılığın yanı sıra bir süredir TV8 ekranlarında program yapan Demet Akalın, fazla kilolarından kurtulmak için yağlarını aldırdığını söylemişti.Kısa süre içerisinde 11 kilo veren Akalın, Datça tatilinden bikinili pozlarını sevenlerinin beğenisine sundu.Verdiği kilolarla gündem olan 52 yaşındaki şarkıcı, "Germe ameliyatı değil. Küçük bir operasyon. Bayağı küçük. Bayramda o yüzden çalışmadım. Bayağı 10 küsur kilo gitti yani. Daha çok gidecek. Daha iyi olacağım" demişti.Demet Akalın, son olarak soluğu Datça'da aldı. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlü isim, bikinili fotoğraflarını 10 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yayınlamayı da ihmal etmedi.Deniz ve güneşin keyfini çıkaran Akalın, paylaştığı bikinili fotoğraflarında oynama yaptı. Ünlü şarkıcının paylaşımında yaptığı oynamada göbek deliğini de yok ettiği görüldü.