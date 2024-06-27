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İdo Tatlıses yeni hayatını anlattı!

İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı oğlu İdo Tatlıses, ikizlerden sonra değişen hayatıyla ilgili açıklama yaptı.

Ekleme: 27.06.2024 - 09:09 Güncelleme: 27.06.2024 - 09:10 / Editör: Ozge Selin
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında evlenmişlerdi.

Geçtiğimiz temmuz ayında ikiz bebek beklediklerini duyuran çiftin oğulları, 22 Ocak'ta dünyaya gelmişti.

Babalarının adını koydular

İkizlerden biri İdo Tatlıses'in babası İbrahim Tatlıses'in, diğeri ise Yasemin Şefkatli'nin babası Sinan Şefkatli'nin adını almıştı. Bebeklerden birinin ismi İbrahim Ayel, diğerininki ise Sinan Emir olmuştu.

İdo sahnelerde

Yazın gelmesiyle birlikte İdo Tatlıses de mekanlarda sahne almaya başladı. Son olarak Bodrum'da bir mekanda çıkan İdo Tatlıses, sahne öncesi gazetecilerle bir araya geldi.

"Yardımcı var"

İkiz çocuk sahibi olan ido’ya bakıcıların uçuk fiyat talepleri hatırlatılınca, “Yardım eden birisi var. Çocuklar kendi başına bir masraf, çok çalışmamız lazım. Çocuklardan sonra hayatım da her şey değişti. Mesela şu an çok uykum var, esniyorum deli gibi. Her sabah 7 gibi ayaktayız.” dedi.

İdo Tatlıses yeni hayatını anlattı!

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