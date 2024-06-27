Demet Şener evleniyor mu?

1995 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen manken Demet Şener (47), milli basketbolcu İbrahim Kutluay (49) ile 2005 yılında dünyaevine girmişti.İrem ve Ömer isimlerini verdikleri iki çocuk sahibi olan ikili, 13 yıllık evliliğin ardından 2018'de olaylı bir şekilde boşanmıştı.Ünlü isim, 2019-2021 arasında ise Cenk Küpeli (39) ile ikinci evliliğini yapmıştı.Eski manken, son olarak yaklaşık dört yıldır aşk yaşadığı Tolga Arman ile birlikte 1 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.Sevgilisiyle peş peşe çekilen karelerini 'Dün gece bir takım kutlamalar yapıldı tabii ki...' mesajıyla yayınlayan Şener'in parmağındaki tektaş yüzük dikkat çekti.Ünlü ismin kısa sürede 18 binden fazla beğeni alan gönderisine; 'Birbirinize çok yakışıyorsunuz, hayırlı uğurlu olsun diyelim mi?', 'Harika bir çiftsiniz, mutluluklar dilerim' ve 'Tebrikler... Bundan sonrası sakinlik, mutluluk ve huzur' şeklinde yüzlerce yorum yapıldı.Şener ile Arman'dan 'evlilik' ile ilgili herhangi bir açıklama gelmezken; Şener'in yüzüğü ve takipçilerinin mesajları ünlü çiftin nikah masasına oturacağı şeklinde yorumlandı.Gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Tolga Arman da daha önce bir evlilik yapmış, bu evlilikten bir kız çocuğu dünyaya gelmişti.