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Demet Şener evleniyor mu?

Daha önce iki evlilik yapan eski manken Demet Şener'in, uzun süredir aşk yaşadığı Tolga Arman ile yaptığı bir paylaşım kafa karıştırdı. Sevgilisiyle yayınladığı pozlarda parmağındaki tektaş yüzükle dikkat çeken Şener'in, üçüncü kez nikah masasına oturacağı düşünüldü.

Ekleme: 27.06.2024 - 10:30 Güncelleme: 27.06.2024 - 10:31 / Editör: Ozge Selin
1995 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen manken Demet Şener (47), milli basketbolcu İbrahim Kutluay (49) ile 2005 yılında dünyaevine girmişti.

İrem ve Ömer isimlerini verdikleri iki çocuk sahibi olan ikili, 13 yıllık evliliğin ardından 2018'de olaylı bir şekilde boşanmıştı.

Ünlü isim, 2019-2021 arasında ise Cenk Küpeli (39) ile ikinci evliliğini yapmıştı.

Demet Şener evleniyor mu?

'BİR TAKIM KUTLAMALAR YAPILDI'

Eski manken, son olarak yaklaşık dört yıldır aşk yaşadığı Tolga Arman ile birlikte 1 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Sevgilisiyle peş peşe çekilen karelerini 'Dün gece bir takım kutlamalar yapıldı tabii ki...' mesajıyla yayınlayan Şener'in parmağındaki tektaş yüzük dikkat çekti.

'HAYIRLI OLSUN DİYELİM Mİ?'

Ünlü ismin kısa sürede 18 binden fazla beğeni alan gönderisine; 'Birbirinize çok yakışıyorsunuz, hayırlı uğurlu olsun diyelim mi?', 'Harika bir çiftsiniz, mutluluklar dilerim' ve 'Tebrikler... Bundan sonrası sakinlik, mutluluk ve huzur' şeklinde yüzlerce yorum yapıldı.

Şener ile Arman'dan 'evlilik' ile ilgili herhangi bir açıklama gelmezken; Şener'in yüzüğü ve takipçilerinin mesajları ünlü çiftin nikah masasına oturacağı şeklinde yorumlandı.

DAHA ÖNCE BİR EVLİLİK YAPTI
Gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Tolga Arman da daha önce bir evlilik yapmış, bu evlilikten bir kız çocuğu dünyaya gelmişti.

Demet Şener evleniyor mu?
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