  • USD: 32,90 - 32,96
  • EURO: 35,29 - 35,35
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Salih Bademci'den 'tiyatro' çıkışı!

Demet Akbağ, Burak Dakak, Salih Bademci ve Sinem Ünsal, 'Aydınlıkevler'in 100'üncü oyunu öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Her oyuncu tiyatro sahnesinden geçmeli mi?" sorusuna cevap veren Bademci, çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Ekleme: 26.06.2024 - 09:40 Güncelleme: 26.06.2024 - 09:41 / Editör: Ozge Selin
Demet Akbağ, Burak Dakak, Salih Bademci ve Sinem Ünsal, 'Aydınlıkevler'in 1 Temmuz'da Maslak Uniq'de gerçekleşen 100'üncü oyunu öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Akbağ, "1 Temmuz coşkulu olacak" derken; Bademci ise "Gururlu ve mutluyuz. İyi bir başarı" diye konuştu.

"HER GÜN GÖRÜŞSEK BÖYLE OLMAZ"

Basın toplantısı sırasında eğlenceli halleriyle dikkat çeken ekip için Akbağ, "Birbirimizi özlüyoruz. Eskiden haftanın 5-6 günü oyun oynardık, yoğun geçirdi tiyatro... Şimdi biraz daha sakin. Ayda 5-6 oyun oynuyoruz. İyi bir başarı, 100'üncü oyun. Turneler de keyifli... Her gün görüşsek böyle olmaz" diyerek, espri yaptı.

Dakak, "Uzun süredir 100 ne zaman olacak diye konuşuyorduk. Her oyunu sayıyorduk. Çok mutluyuz. Bundan sonra 200 ve 300'lerde buluşuruz. Demet Akbağ ile çalışmak çok güzel ve kıymetli" dedi.

Salih Bademci'den 'tiyatro' çıkışı!

"ÜÇ-DÖRT KEZ İZLEMEYE GELENLER VAR"

Ünsal, "Normalde 100 oyuna varmak bu dönemde kolay değil. En az bir 100 daha gelir diye düşünüyoruz. Sıfırdan yeni bir enerji yükseldi" derken; Akbağ, "Üç ve dört kez izlemeye gelenler var" ifadelerini kullandı.

Bu yaz turneye ara verdiklerini belirten Akbağ, "Sıcaklarda turne yapmayalım dedik. Çünkü bizim oyunumuz Ankara ayazında, mart ayında geçiyor. Hava soğuk ve dekorda soba var. Oyunda üşümekten fena oluyoruz. Antalya'da oynadığımız oyunda seyirci kendiliğinden gülmeye başladı. Hava 40 derece biz battaniye içinde, ter içinde kaldık" açıklamasını yaptı.

"ÇOK ŞANSLIYIM"

Yıllardır sahnede olan Akbağ, "O dönemden bu zamana neler hissediyorsunuz?" sorusuna, "Çok güzel anılarım ve şahane ustalarla oynadığım oyunlar var. Çok şanslıyım. Hepsinden çok şey öğrendim. Çok özlemişim, bu oyunla uzun zaman sonra geri döndüm. Bu sahnede olmanın keyfi hiçbir şeyde yok" yanıtını verdi.

Son dönemin popüler isimlerinden Bademci, "Zamanlaması güzel oldu bu oyun. Çalışmak istiyordum, dileğim tuttu. Tadını çıkardığım bir eğlence... Çocukluk hayalim" açıklamasını yaptı.

"HERKES HER ŞEYİ YAPACAK DİYE BİR ŞEY YOK"

Bademci, "Her oyuncu tiyatro sahnesinden geçmeli mi?" sorusuna, "Hayır geçmemeli... Yeten geçmeli, yetmeyen geride kalıp seyirci olarak izleyebilir sağ olsun. İzleyici olarak başımızın üzerinde yeri var. Herkes yapmasın ne olur. Herkes her şeyi yapacak diye bir şey yok. Ben de her şeyi yapmıyorum onlar da yapmasın" cevabını verdi.
CHP'li İBB'nin şoförü hakkında akılalmaz iddia! İstanbul'un çilesi...
Vasiyetiyle gündem olmuştu! Teoman'dan çok konuşulacak yeni açıklama: Recep Tayyip Erdoğan çok karizmatik
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Kırmızı bültenle aranan terörist Ali Dinçer etkisiz hale getirildi
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg 'Yılın Otomobili' seçildi
Skandal hakim Gül A.'nın büyücü ile yazışmaları ortaya çıktı! HSK üyesinin fotoğrafını da göndermiş
Hazine'den bazı özelleştirme işlemlerine ilişkin iddialara yanıt
Onaylı randevu sistemi genişletildi! İşte tetkik amaçlı görüntüleme için 7 soruya 7 cevap
Beştepe'de kritik zirve! Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşecek
Vergi paketi ile ilgili spekülasyonlar sonrası AK Parti'den açıklama: Vatandaşa ek yük gelmeyecek
Uluslararası uyuşturucu karteli çökertildi: Kırmızı bülten ile aranan isim yakalandı!
Başkan Erdoğan: Terör örgütü kıpırdayamaz halde
Bakan Şimşek'ten 'makam aracı'yla ilgili iddialara sert tepki: 'Sözcü gazetesini memnun etmek için bisiklete binmeyi düşünebilirim'
Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü
Merkez Bankası'nın rezervlerinde tüm zamanların rekoru
Bakan Şimşek 5 maddede açıkladı: Programı kararlılıkla uygulayacağız
Fitch'ten Türk bankaları için açıklama: İyileşiyor
Bakan Şimşek'ten 'tribünlere oynamayın' uyarısı! 'Umarım normalleşmeyi zedelemez'
Hamza Dağ: Başıboş köpek sorunuyla ilgili adımlar atacağız
MHP Lİderi Bahçeli'den önemli açıklamalar
Bakan Yerlikaya, 9 günlük bayram tatilinin acı bilançosunu açıkladı
Arkeologlar sırrını arıyor! Denizin altında bulundu

Arkeologlar sırrını arıyor! Denizin altında bulundu

SGK'dan önemli uyarı! Adı ve soyadı değişenler dikkat

SGK'dan önemli uyarı! Adı ve soyadı değişenler dikkat

EMEKLİNİN KÖK MAAŞI DEĞİŞİYOR! Zam için tablo ortaya çıktı: Kıdem tazminatı, sosyal yardım ödemeleri...

EMEKLİNİN KÖK MAAŞI DEĞİŞİYOR! Zam için tablo ortaya çıktı: Kıdem tazminatı, sosyal yardım ödemeleri...

Dükkanın içindeki mezarı gören şaşırıyor: 'Toprağı hava alsın' diye delik açıldı! Önünden geçenler dua ediyor

Dükkanın içindeki mezarı gören şaşırıyor: 'Toprağı hava alsın' diye delik açıldı! Önünden geçenler dua ediyor

Araba alacakları anahtar sahibi yapacak: 240 bin TL'ye kadar indirim! 969.900 TL yerine 799.900 TL...

Araba alacakları anahtar sahibi yapacak: 240 bin TL'ye kadar indirim! 969.900 TL yerine 799.900 TL...

Artvin'in gizli hazinesi: Karçhal Dağı eteklerinde efsanevi görüntüsü ve tüm ihtişamıyla dikkat çekiyor

Artvin'in gizli hazinesi: Karçhal Dağı eteklerinde efsanevi görüntüsü ve tüm ihtişamıyla dikkat çekiyor