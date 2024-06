Salih Bademci'den 'tiyatro' çıkışı!

Demet Akbağ, Burak Dakak, Salih Bademci ve Sinem Ünsal, 'Aydınlıkevler'in 1 Temmuz'da Maslak Uniq'de gerçekleşen 100'üncü oyunu öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Akbağ, "1 Temmuz coşkulu olacak" derken; Bademci ise "Gururlu ve mutluyuz. İyi bir başarı" diye konuştu.Basın toplantısı sırasında eğlenceli halleriyle dikkat çeken ekip için Akbağ, "Birbirimizi özlüyoruz. Eskiden haftanın 5-6 günü oyun oynardık, yoğun geçirdi tiyatro... Şimdi biraz daha sakin. Ayda 5-6 oyun oynuyoruz. İyi bir başarı, 100'üncü oyun. Turneler de keyifli... Her gün görüşsek böyle olmaz" diyerek, espri yaptı.Dakak, "Uzun süredir 100 ne zaman olacak diye konuşuyorduk. Her oyunu sayıyorduk. Çok mutluyuz. Bundan sonra 200 ve 300'lerde buluşuruz. Demet Akbağ ile çalışmak çok güzel ve kıymetli" dedi.Ünsal, "Normalde 100 oyuna varmak bu dönemde kolay değil. En az bir 100 daha gelir diye düşünüyoruz. Sıfırdan yeni bir enerji yükseldi" derken; Akbağ, "Üç ve dört kez izlemeye gelenler var" ifadelerini kullandı.Bu yaz turneye ara verdiklerini belirten Akbağ, "Sıcaklarda turne yapmayalım dedik. Çünkü bizim oyunumuz Ankara ayazında, mart ayında geçiyor. Hava soğuk ve dekorda soba var. Oyunda üşümekten fena oluyoruz. Antalya'da oynadığımız oyunda seyirci kendiliğinden gülmeye başladı. Hava 40 derece biz battaniye içinde, ter içinde kaldık" açıklamasını yaptı.Yıllardır sahnede olan Akbağ, "O dönemden bu zamana neler hissediyorsunuz?" sorusuna, "Çok güzel anılarım ve şahane ustalarla oynadığım oyunlar var. Çok şanslıyım. Hepsinden çok şey öğrendim. Çok özlemişim, bu oyunla uzun zaman sonra geri döndüm. Bu sahnede olmanın keyfi hiçbir şeyde yok" yanıtını verdi.Son dönemin popüler isimlerinden Bademci, "Zamanlaması güzel oldu bu oyun. Çalışmak istiyordum, dileğim tuttu. Tadını çıkardığım bir eğlence... Çocukluk hayalim" açıklamasını yaptı.Bademci, "Her oyuncu tiyatro sahnesinden geçmeli mi?" sorusuna, "Hayır geçmemeli... Yeten geçmeli, yetmeyen geride kalıp seyirci olarak izleyebilir sağ olsun. İzleyici olarak başımızın üzerinde yeri var. Herkes yapmasın ne olur. Herkes her şeyi yapacak diye bir şey yok. Ben de her şeyi yapmıyorum onlar da yapmasın" cevabını verdi.