Gençleşmek için estetik yaptırdı!
İbrahim Tatlıses'in eski eşi, İdo Tatlıses'in annesi Derya Tuna yüzüne estetik yaptırdı. Son halini sosyal medyadan da paylaşan Derya Tuna, değişimiyle dikkat çekti.
İdo Tatlıses'in annesi eski şarkıcı ve oyuncu Derya Tuna, estetik işlem yaptırdı. İkiz erkek bebek babaannesi olan Derya Tuna, yüzünde gençleştirme işlemi uyguladı. Tam 59 yaşında olan Derya Tuna, bir estetik merkezine gitti.
ESKİ VE YENİ HALİNİ KIYASLADI
Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Derya Tuna, eski ve yeni halini kıyasladığı bir kolaj fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.
İdo Tatlıses'in ikiz oğulları geçtiğimiz aylarda dünyaya geldi. İdo Tatlıses ile eşi Yasemin Şefkatli oğullarına, babalarının isimleri olan İbrahim ve Sinan isimlerini verdiler.
İşte Derya Tuna'nın şimdiki hali!
ESKİ VE YENİ HALİNİ KIYASLADI
Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Derya Tuna, eski ve yeni halini kıyasladığı bir kolaj fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.
İdo Tatlıses'in ikiz oğulları geçtiğimiz aylarda dünyaya geldi. İdo Tatlıses ile eşi Yasemin Şefkatli oğullarına, babalarının isimleri olan İbrahim ve Sinan isimlerini verdiler.
İşte Derya Tuna'nın şimdiki hali!