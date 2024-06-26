Gençleşmek için estetik yaptırdı!

İdo Tatlıses'in annesi eski şarkıcı ve oyuncu Derya Tuna, estetik işlem yaptırdı. İkiz erkek bebek babaannesi olan Derya Tuna, yüzünde gençleştirme işlemi uyguladı. Tam 59 yaşında olan Derya Tuna, bir estetik merkezine gitti.Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Derya Tuna, eski ve yeni halini kıyasladığı bir kolaj fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.İdo Tatlıses'in ikiz oğulları geçtiğimiz aylarda dünyaya geldi. İdo Tatlıses ile eşi Yasemin Şefkatli oğullarına, babalarının isimleri olan İbrahim ve Sinan isimlerini verdiler.İşte Derya Tuna'nın şimdiki hali!