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Dilan Çiçek Deniz'den samimi açıklamalar!

"Kendimi olduğum gibi kabul ettim" diyen güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, toplumsal baskıya kulak asmadığını söyledi.

Ekleme: 26.06.2024 - 09:11 Güncelleme: 26.06.2024 - 09:11 / Editör: Ozge Selin
Tatlı Küçük Yalancılar, Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev, Kusursuz Kiracı gibi yapımlardan tanıdığımız Dilan Çiçek Deniz, son zamanlarda Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile yaşadığı aşkla konuşuluyordu.

Dilan Çiçek Deniz, Orta Doğu’da yayınlanan bir magazin dergisinin yeni sayısının kapak kızı oldu.

Oyuncu, “Toplumsal güzellik baskılarını nasıl aşıyorsunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

"Kendi yolculuğumuza odaklanın"

“Kendimizi sevip, daha iyi davranmalıyız. Fakat kendini sevmek ve kendini olduğun gibi kabul etmek sürekli bir mücadele gerektiriyor. Daha çok yalnız zaman geçirmek, içsel yolculuk için epey kıymetli. Kendimizi başkalarıyla kıyaslamak yerine kendi yolculuğumuza odaklanmak da öyle.”

Deniz, şu anda peşinden koştuğu hayalini ise şu sözlerle anlattı:

"Uluslararası projelerde yer almak istiyorum"

“Kendimin en iyi versiyonu olmak aslında. Kariyerimle ilgili en büyük hayalimse uluslararası projelerde yer alarak dünya çapında daha fazla izleyiciye ulaşmak.” Oyuncu, başka ülkelerden hayranlarının olması hakkında ise “Farklı kültürlerden insanlara ulaşabilmek ve onların hayatlarına dokunabilmek gerçekten büyüleyici.” dedi.

Dilan Çiçek Deniz'den samimi açıklamalar!
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