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Ameliyat olmadan bakın ne hale geldi!

Uraz Kaygılaroğlu'nun ameliyatsız 64 kilo vermesi, zayıflamak isteyen pek çok insanın dikkatini çekmişti. Ayrıca Uraz Kaygılaroğlu, kilo verme süreci ile ilgili bazı paylaşımlarda bulundu. İşte zayıflaması ile ilgili detaylar…

Ekleme: 26.06.2024 - 09:25 Güncelleme: 26.06.2024 - 09:27 / Editör: Ozge Selin
Kilo verme sürecinde ameliyatsız 64 kilo vermeyi başaran Uraz Kaygılaroğlu, 140 kilodan 76'ya düşmeyi başarmıştı. Zayıflama sürecinin ardından gündemde adeta yankı uyandıran başarılı oyuncu, kilo vermek isteyen pek çok insanın gündeminde yer aldı. Bunun yanı sıra Uraz Kaygılaroğlu, zayıflama sırrını gizlemedi.

URAZ KAYGILAROĞLU'NUN KİLO VERMESİ İLE İLGİLİ DETAYLAR

Zayıflama sürecinde birçok insanın ilgisini çeken Uraz Kaygılaroğlu, annesinin ısrarları sonucunda diyetisyene başvurduğunu aktardı. Bunun yanı sıra diyetisyenin verdiği diyet listesinde birçok yiyeceğin yer aldığını da belirtti.

Kilo verme sürecinde uyguladığı diyetin 2 yıl sürdüğünü aktaran Uraz Kaygılaroğlu, 140 kilodan 76'ya düştüğünü aktardı. Öte yandan Uraz Kaygılaroğlu'nun zayıflama sırrı pek çok insan tarafından merak edildi.

Ameliyat olmadan bakın ne hale geldi!

İŞTE ZAYIFLAMA SIRRI

Uraz Kaygılaroğlu'nın kilo verme sürecinde uyguladığı diyet pek çok insanın merakını uyandırdı. İşte Uraz Kaygılaroğlu'nun diyet listesi ile ilgili detaylar;

Kahvaltı Öncesi: 1 bardak normal sıcaklıkta su ve 1 bardak ılık su.

Kahvaltı: 2 dilim beyaz peynir (60 gr) ya da 1 adet yumurta ve 1 dilim peynir. Ayrıca 2 ince dilim ekmek (50 gr) ve bol çiğ sebze.

Kuşluk: 1 porsiyon taze meyve.

Öğlen: 2-3 adet köfte veya aynı miktarda et. Bunun yanı sıra 1 ince dilim ekmek ve bol salata (az zeytinyağı ekli).

İkindi: 2 ince dilim ekmek (50 gr) ve 1 dilim beyaz peynir.

Akşam: 8-10 yemek kaşığı sebze yemeği, 1 ince dilim ekmek, 2 su bardağı ayran ya da 1 su bardağı yoğurt ile bol salata (az zeytinyağı ilaveli).

Gece: Yatmadan önce bir avuç ceviz, badem ya da fındık.

Günlük: 15 bardak (2-3 litre) su ve 3 öğünün sonrasında da 3 adet portakal.

Ameliyat olmadan bakın ne hale geldi!
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