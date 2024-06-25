Ünlü oyuncu Antakya'yı unutmadı

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ile 7.5 büyüklüğündeki depremler, büyük bir yıkıma neden olmuştu.Türkiye’yi yasa boğan, 'asrın felaketi' olarak anılan afette binlerce vatandaş hayatını kaybetmişti.Yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan, 6 Şubat depremlerinde en büyük hasarı alan illerin başında gelen memleketi Antakya’da film çekeceğini açıkladı.Alkan’ın çekimlerine yakın zamanda başlamayı planladığı filmin hazırlıklarını hızlandırdığı ve bölge insanlarına yer vereceği öğrenildi.Bir okul hikayesini anlatacak olan ünlü ismin, büyük felaket sonrası halen yaraların sarıldığı Antakya’daki çocukları filmde oynatacağı belirtildi.Yönetmenin, yakın çevresine konuyla ilgili şu ifadeleri kullandığı ortaya çıktı:Büyük felaket sonrası memleketimdeki insanlara bir nebze moral olsun diye orada film çekmek istiyorum. Yöredeki çocukları da kamera önüne geçirmeyi düşünüyorum. Filmde bir okul hikayesini anlatmak istiyorum.57 yaşındaki Hamdi Alkan'ın aile apartmanı da depremde kısmen hasar almıştı.