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Ünlü oyuncu Antakya'yı unutmadı

Ünlü yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde büyük bir yıkıma uğrayan memleketi Antakya'yı unutmadı. Alkan'ın, çekimlerine yakın zamanda Antakya'da başlamayı planladığı filmin hazırlıklarını hızlandırdığı öğrenildi.

Ekleme: 25.06.2024 - 09:10 Güncelleme: 25.06.2024 - 09:13 / Editör: Ozge Selin
6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ile 7.5 büyüklüğündeki depremler, büyük bir yıkıma neden olmuştu.

Türkiye’yi yasa boğan, 'asrın felaketi' olarak anılan afette binlerce vatandaş hayatını kaybetmişti.

DEPREM BÖLGESİNDE FİLM ÇEKECEK

Yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan, 6 Şubat depremlerinde en büyük hasarı alan illerin başında gelen memleketi Antakya’da film çekeceğini açıkladı.

Alkan’ın çekimlerine yakın zamanda başlamayı planladığı filmin hazırlıklarını hızlandırdığı ve bölge insanlarına yer vereceği öğrenildi.

Bir okul hikayesini anlatacak olan ünlü ismin, büyük felaket sonrası halen yaraların sarıldığı Antakya’daki çocukları filmde oynatacağı belirtildi.

Ünlü oyuncu Antakya'yı unutmadı

"ÇOCUKLARI KAMERA ÖNÜNE GEÇİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"

Yönetmenin, yakın çevresine konuyla ilgili şu ifadeleri kullandığı ortaya çıktı:

Büyük felaket sonrası memleketimdeki insanlara bir nebze moral olsun diye orada film çekmek istiyorum. Yöredeki çocukları da kamera önüne geçirmeyi düşünüyorum. Filmde bir okul hikayesini anlatmak istiyorum.

57 yaşındaki Hamdi Alkan'ın aile apartmanı da depremde kısmen hasar almıştı.

Ünlü oyuncu Antakya'yı unutmadı
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