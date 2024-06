Sahnede korkunç anlar!

Son dönemin en başarılı şarkıcılarından Taylor Swift, Londra konserinde ilginç bir olay yaşadı. Sahnede 'All Too Well' şarkısını seslendiren ünlü isim, yanlışlıkla bir böcek yuttu. Swift'in yaşadığı zor anlar, hayranlarının kameralarına yansıdı.