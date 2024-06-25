Sahnede korkunç anlar!

Şimdilerde Travis Kelce ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren 34 yaşındaki Taylor Swift'in 'Eras' adlı turnesinin İskoçya konserinde yaşanan olay, çok konuşulmuştu.Geçtiğimiz haftalarda İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da sahneye çıkan ünlü isim, burnunun akmasıyla zor anlar yaşamıştı.Şarkıcı, burnunu eliyle temizledikten sonra, elini eteğine silerken kameralara yansımıştı. Swift'in burnunu sildiği anlar, kısa sürede sosyal medyada viral olmuştu.Bu hareketiyle günlerce konuşulan Taylor Swift, turne kapsamında Londra'da verdiği konserde de ilginç bir olay yaşadı.Sahnede 'All Too Well' şarkısını seslendiren ünlü isim, yanlışlıkla bir böcek yuttu. Swift, böceğin ağzına kaçmasının ardından şarkı söylemeyi bir süreliğine durdurdu ve seyircilere açıklama yaparak; "Az önce bir böcek yuttum, siz şarkı söylemeye devam edin" dedi.14 kez Grammy kazanan sanatçı, ardından eğildi ve öksürmeye başladı. Bir süreliğine mikrofondan uzaklaşan Swift, şarkının nakaratına yetişerek hiçbir şey olmamış gibi tekrar mikrofonun başına geçti.Pop yıldızı, geçen yıl bu zamanlarda Chicago'daki Soldier Field'da sahne alırken de aynı durumla karşılaşmıştı. Yine bir böcek yutan Swfit, ve bir dakika ara vermesi gerektiği konusunda hayranlarına açıklama yapmıştı.