Karsu Dönmez'den bekarlığa veda partisi!

Hollanda'da yaşayan gurbetçi şarkıcı Karsu Dönmez, mutluluğa ilk adımını atmaya hazırlanıyor. Evlenip yuvasını kuracak olan Karsu, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşlarıyla bir bekarlığa veda organizasyonu gerçekleştirdi.En mutlu anlarını sosyal medyadaki takipçileri ile paylaşan Karsu'ya, binlerce beğeni ve yorum geldi. Karsu'nun bekarlığa veda partisi için tercih ettiği beyaz, tül elbisesi, doğal makyajı ve saç modeli ile birlikte aksesuarları da oldukça dikkat çekti.