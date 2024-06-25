Giydiği elbise tartışma yarattı!

Pis Yedili, Adını Feriha Koydum, Güneşi Beklerken, Kaçak, İki Yalancı gibi dizilerde rol alan güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin, önceki gün bir davete katıldı.Her yaptığıyla olan olan ünlü isim bu defa balık detaylı mavi uzun elbise ile dikkatleri üzerine çekti.Oyuncunun tarzı sosyal medyayı ikiye böldü. Tanrısevsin'in tarzını beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu.Sosyal medyada oyuncunun tarzını beğenenler, 'Mavi çok yakışmış', 'Elbise uymuş' gibi yorumlar yaptı. Tam tersi beğenmeyenler ise, 'Elbise aşırı uzun olmamış', 'Balık detayını beğenmedim' yorumlarında bulundu.