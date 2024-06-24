Taktığı peruk başına iş açtı!

Şarkılarının yanı sıra renkli kişiliğiyle de dikkat çeken Kobra Murat, sık sık biriktirdiği paraları açıklamasıyla gündeme geliyordu.Peruksuz sahneye çıkmayan Kobra Murat olarak tanınan ünlü şarkıcı Murat Divandiler, protez saç bandı nedeniyle yaşadığı sağlık sorunları yaşamaya başladı.Aslan yelesi saçları gerçek olmayan Kobra Murat, sürekli peruk takması yüzünden zor günler geçiriyor.Kobra Murat, Onur Akay’a açıklamalarda bulundu. Onur Akay, konu hakkında şunları söyledi: “Canım dostum Kobra Murat’ın saçkıran hastalığına yakalandığı söylentileri çıkınca, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletmek için aradım.Murat bana böyle bir rahatsızlığının olmadığını, uzun yıllardır protez saç kullandığını ve en son protez saç için kullandığı bantlardan dolayı kafasında enfeksiyon oluştuğunu söyledi.Doktoru, bir ay boyunca peruk takmasını yasaklamış ve tedavisine başlanmış. Sağlık durumunun iyi olduğunu ve bu süre zarfında konserlerini ileri bir tarihe ertelediğini belirten Kobra Murat, herkese selam ve sevgilerini iletti.”