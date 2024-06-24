Survivor oyuncusu nişanlandı
Survivor yarışmasıyla tanınan Nisa Bölükbaşı, bir süredir sosyal medya fenomeni Yiğit İnandı'yla görüşüyordu. Nisa Bölükbaşı'yla Yiğit İnandı sade, aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlandı.
Survivor adlı yarışmada şampiyon olan ve buradaki davranışlarıyla yarışma döneminde sık sık gündem olan Nisa Bölükbaşı, aşk hayatında aradığı mutluluğu yakaladı. Bir süredir fenomen Yiğit İnandı ile sevgili olan Nisa Bölükbaşı, sade bir törenle sevgilisiyle nişanlandı.
NİSA BÖLÜKBAŞI NİŞANLANDI
Sosyal medya hesaplarından birbirleriyle daha önce paylaşımda bulunan iki isim, aile arasında gerçekleşen bir tören ile nişanlandılar. Nişandan da bir paylaşımda bulunan Nisa Bölükbaşı, beyaz sade bir elbise giymeyi ve saçlarını açık kullanmayı tercih etti.
İşte Survivor eski şampiyonu Nisa Bölükbaşı'nın nişan fotoğrafı!
NİSA BÖLÜKBAŞI NİŞANLANDI
Sosyal medya hesaplarından birbirleriyle daha önce paylaşımda bulunan iki isim, aile arasında gerçekleşen bir tören ile nişanlandılar. Nişandan da bir paylaşımda bulunan Nisa Bölükbaşı, beyaz sade bir elbise giymeyi ve saçlarını açık kullanmayı tercih etti.
İşte Survivor eski şampiyonu Nisa Bölükbaşı'nın nişan fotoğrafı!