Survivor oyuncusu nişanlandı

Survivor adlı yarışmada şampiyon olan ve buradaki davranışlarıyla yarışma döneminde sık sık gündem olan Nisa Bölükbaşı, aşk hayatında aradığı mutluluğu yakaladı. Bir süredir fenomen Yiğit İnandı ile sevgili olan Nisa Bölükbaşı, sade bir törenle sevgilisiyle nişanlandı.Sosyal medya hesaplarından birbirleriyle daha önce paylaşımda bulunan iki isim, aile arasında gerçekleşen bir tören ile nişanlandılar. Nişandan da bir paylaşımda bulunan Nisa Bölükbaşı, beyaz sade bir elbise giymeyi ve saçlarını açık kullanmayı tercih etti.İşte Survivor eski şampiyonu Nisa Bölükbaşı'nın nişan fotoğrafı!