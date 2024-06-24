Magazin dünyasının nabzı 'Beyaz Magazin' de atıyor!

Beyaz TV'nin popüler magazin programı "Beyaz Magazin", yaz sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Ekran başında magazin dünyasının nabzını tutan program, hafta içi her sabah 8.45’te izleyicilerle buluşacak.

Programın yeni sezonunda deneyimli gazeteci Bilal Özcan, ünlü sanatçı Pınar Eliçe ve güzel sunucu Didem Delen masada yer alacak. Beyaz Magazin yaz boyunca en güncel magazin haberlerini izleyicilere aktaracak.Her yaz izleyicilerden büyük ilgi gören Beyaz Magazin, televizyon dünyasında önemli bir yer edinmeyi sürdürüyor. Bu sezon da magazin dünyasında yaşanan en son gelişmeleri ve merak edilen detayları izleyicilere sunarak, yaz sabahlarının vazgeçilmezi olmaya devam edecek.Beyaz Magazin programının sunucuları arasında Kısmetse Olur programıyla tanınan Didem Delen, Bilal Özcan ve Pınar Eliçe yer almaktadır.Beyaz Magazin hafta içi her gün saat 08.45'te Beyaz TV kanalında yayınlanmaktadır.