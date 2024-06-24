Eşine özel paylaşım yaptı!
Nazlı Kayı Sabancı 37 yaşına adım atan eşi Hacı Sabancı'yla ilgili özel bir paylaşımda bulundu. Hacı Sabancı'yla Nazlı Kayı Sabancı'nın mutluluk pozları, sosyal medyada gündem oldu.
Sabancı ailesinin üyelerinden Hacı Sabancı, eşi Nazlı Kayı Sabancı ile sosyetenin önde gelen isimleri arasında yer alıyor. Özel hayatıyla sıklıkla gündemde olan Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı Sabancı çiftinin bir de kızları bulunuyor.
NAZLI SABANCI'DAN HACI SABANCI'YA ÖZEL PAYLAŞIM
Tam 37 yaşına giren Hacı Sabancı'ya, eşi Nazlı Kayı Sabancı'dan özel bir paylaşım geldi. Nazlı Kayı Sabancı, eşinin doğum gününü kalp emojileri ile romantik bir cümle kullanarak kutladı. Nazlı Sabancı bu paylaşımıyla, eşiyle mutlu olduklarının mesajını da sosyal medya takipçilerine duyurmuş oldu.
NAZLI SABANCI'DAN HACI SABANCI'YA ÖZEL PAYLAŞIM
Tam 37 yaşına giren Hacı Sabancı'ya, eşi Nazlı Kayı Sabancı'dan özel bir paylaşım geldi. Nazlı Kayı Sabancı, eşinin doğum gününü kalp emojileri ile romantik bir cümle kullanarak kutladı. Nazlı Sabancı bu paylaşımıyla, eşiyle mutlu olduklarının mesajını da sosyal medya takipçilerine duyurmuş oldu.