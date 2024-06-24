Eşine özel paylaşım yaptı!

Sabancı ailesinin üyelerinden Hacı Sabancı, eşi Nazlı Kayı Sabancı ile sosyetenin önde gelen isimleri arasında yer alıyor. Özel hayatıyla sıklıkla gündemde olan Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı Sabancı çiftinin bir de kızları bulunuyor.NAZLI SABANCI'DAN HACI SABANCI'YA ÖZEL PAYLAŞIMTam 37 yaşına giren Hacı Sabancı'ya, eşi Nazlı Kayı Sabancı'dan özel bir paylaşım geldi. Nazlı Kayı Sabancı, eşinin doğum gününü kalp emojileri ile romantik bir cümle kullanarak kutladı. Nazlı Sabancı bu paylaşımıyla, eşiyle mutlu olduklarının mesajını da sosyal medya takipçilerine duyurmuş oldu.