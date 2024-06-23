Rotayı Instagram'a çevirdi
Son zamanlarda yaptığı TikTok paylaşımlarıyla gündeme gelen ve hesabı kapatılan Serdar Ortaç, yeni bir video yayınladı.
Hastalık, kumar tutkusu, alkol sorunu...
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç gündemden düşmüyor.
Ortaç, son günlerde ise alkollü şekilde açtığı TikTok yayınlarıyla gündemde...
Alkolü bıraktığını açıkladı
Alkol sorunu yüzünden zor günler geçiren Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde sahneye sarhoş çıkmasıyla da eleştirilerin hedefi oldu.
Ayakta durmakta zorlanan ünlü isim, hayranlarından gelen tepki üzerine alkol ve sigarayı bıraktığını duyurdu.
Çok sayıda takipçisi olan Ortaç'ın TikTok hesabı alkollü yayınlarının ardından kapatıldı.
TikTok hesabı kapatıldı
TikTok hesabı kapatılınca Instagram'dan video paylaşan ünlü şarkıcı, hem hesabının kapatılmasına tepki gösterdi hem de 23 gündür sigara içmediğini söyledi.
"Sanki namus suçu işledim"
Instagram hesabından açıklama yapan Serdar Ortaç, “TikTok hesabımı kapatmışlar, sanki namus suçu işledim. Ben de Instagram’a geldim. Instagram’ı seviyorum ama canlı yayını yok ki Instagram’ın” dedi.
"23 gündür sigara ve alkol kullanmıyorum"
Alkol ve sigara kullanmayı bıraktığını açıklayan Ortaç, “35 sene viski içen adam bir gecede bırakır mı ya... İçkisiz hayat acayip güzel. Bugün 23’üncü gün bitti, içkiyi ve sigarayı aynı anda bıraktım. 35 sene her gece içtiğim viskiyi bıraktım” diye konuştu.
"Kafam basmaz..."
Ortaç, bir hayranının maddi zorlukları aşması için emlak işi yapması önerisine de şu yanıtı verdi:
“Emlak işi ben yapamam. Kafam basar mı benim bir şey alıp satmaya. ‘Bilsem ki’yi yazan adam, mal satabilir mi?”