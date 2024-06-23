Meğer oğlu kendisinden ünlüymüş...

Gardırop Fuat, Karbonat Erol, Karamürselli Deli Hamdi, Barut Osman ve Kerpeten Hüsnü gibi karakterler ile hafızalara kazınan Yeşilçam oyuncusu Ünal Gürel, Kemal Sunal ile yer aldığı filmlerin yeniden ekrana gelmesiyle izleyiciyi kahkahaya boğmaya devam ediyor. Bu filmlerden biri de hiç kuşkusuz Avanak Apti... Kemal Sunal'ın efsane filmlerinden Avanak Apti'nin Barut Osman'ı Ünal Gürel iri cüssesi, sinirli halleri ve pala bıyığıyla akıllarda yer edinmiş sanatçı 2002 yılında aramızdan ayrılmıştı. Peki Ünal Gürel'in oğlunun da ünlü olduğunu biliyor muydunuz? İşte Ünal Gürel'in oğlu ve öğrendiğinizde çok şaşıracağınız akraba olan ünlü isimler...

Gardrop Fuat, Karbonat Erol, Karamürselli Deli Hamdi, Barut Osman ve Kerpeten Hüsnü gibi karakterler ile iz bırakmıştı Ünal Gürel... Yeşilçam oyuncusu Ünal Gürel, Kemal Sunal ile yer aldığı filmlerin yeniden ekrana gelmesiyle izleyiciyi kahkahaya boğuyor.Kemal Sunal'ın efsane filmlerinden Avanak Apti'nin Barut Osman'ı Ünal Gürel iri cüssesi, sinirli halleri ve pala bıyığıyla akıllarda yer edinmiş, sanatçı 2002 yılında aramızdan ayrılmıştı.Aynı zamanda 'Yanıyorsun Fuat abi' repliği ile hafızalara kazınan usta oyuncu, sanat hayatına tiyatro ile başlamıştı.Ünal Gürel, Türk sinemasının çok sayıda 'kötü' adamına sesini veren usta bir seslendirme sanatçısıydı.Peki Ünal Gürel'in oğlunun da ünlü olduğunu biliyor muydunuz?Efsane ismin oğlu da kendisi gibi bir oyuncu... Ünal Gürel'in 58 yaşındaki tiyatro oyuncusu oğlu Rüçhan Gürel, babasının adını verdiği bir tiyatro okulunda da eğitmen olarak çalışıyor.Usta oyuncunun oğlu Rüçhan Gürel'in babası Ünal Gürel ile benzerliği ise dikkat çekti.