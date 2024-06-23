  • USD: 32,78 - 32,84
  • EURO: 35,05 - 35,11
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kızılcık Şerbeti'nde başrol krizi!

Kızılcık Şerbeti dizisi, izleyicilerini şoktan şoka sokan bir sezon finaliyle ekranlara bir süreliğine ara verdi. Bu çarpıcı bölümde dört önemli oyuncunun ayrılığıyla büyük bir dönüm noktasına imza attı. Selin Türkmen, Serkan Tınmaz, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı'nın veda etmesi, dizinin geleceği hakkında birçok spekülasyona yol açtı ve izleyiciler arasında büyük bir boşluk yarattı. Peki, yeni sezon oyuncuları kimler olacak? İşte merak edilenler...

Ekleme: 23.06.2024 - 09:23 Güncelleme: 23.06.2024 - 09:26 / Editör: Ozge Selin

Kızılcık Şerbeti'nde başrol krizi!

Kızılcık Şerbeti, akıllardan çıkmayacak bir sezon finaliyle izleyicilerin karşısına çıktı. Dizinin hayranlarını hayrete düşüren büyük sır sonunda ortaya çıktı ve finalde yaşananlar sosyal medyaya damga vurdu.

Gizemli Kadın Ortaya Çıktı

Dizinin sezon finalinde en çok merak edilen konu, Giray'ın evinde görülen gizemli kadının kim olduğuydu. Doğa'yı bu kadınla aldatan Giray, izleyicileri şoke etti.

Bu gizemli kadının ünlü isim Defne Samyeli olduğu iddia edildi. Samyeli, Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda bomba bir karakterle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Konu hakkında yapım ekibinden resmi açıklama gelmedi. Detaylar geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

Yeni sezonda diziye birçok yeni oyuncu katılacak. Özellikle "Firaz" rolünde Batuhan Yüzgüleç'in yer alacağı açıklandı. Yüzgüleç, geçtiğimiz sezon Kızıl Goncalar dizisinde Affan rolüyle dikkatleri üzerine çekmişti.


Kızılcık Şerbeti'nde başrol krizi!

Ayrıca, Nursema karakterini Ceren Karakoç ile paylaşacak olan Yüzgüleç, izleyicilere yeni bir heyecan sunacak.

Diziye Veda Eden Karakterler

Sezon finaliyle birlikte dört önemli karakterin diziden ayrılması büyük bir şok etkisi yarattı. Selin Türkmen, Serkan Tınmaz, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı, Kızılcık Şerbeti'ne veda etti. Bu ayrılıklar dizinin geleceği hakkında birçok spekülasyona yol açtı.

Önceki bölümlerde de Settar Tanrıöğen, Kayra Şenocak, Gizem Yanık ve Ömer karakterinin avukatı Oral Özer gibi önemli karakterler diziye veda etmişti. Bu ayrılıklar, dizinin hikaye örgüsünde büyük değişimlere neden oldu.


Kızılcık Şerbeti'nde başrol krizi!

Yeni Sezonda Neler Bekleniyor?

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda beş yeni oyuncunun kadroya katılacağı açıklandı. Giray'ın yanındaki gizemli kadını canlandıracak oyuncu, hikayeye yeni bir boyut katacak. Bu karakterin diğer karakterlerle ilişkisi ve hikayedeki rolü büyük merak konusu.

Yeni sezonun Eylül ayında başlaması bekleniyor ve dizinin nasıl bir hikaye ve karakter evrimi yaşayacağı konusunda hayranlar heyecanla bekliyor. Gerilim ve tansiyonun hiç düşmediği Kızılcık Şerbeti, yeni sezonuyla da adından sıkça söz ettirecek gibi duruyor.
Tatil sonrası ekonomi gündemi: TCMB'nin faiz kararı bekleniyor
Tatil dönüşü TBMM'de yoğun mesai: Kripto para düzenlemesi Genel Kurul'a geliyor
Hizbullah İsrail savaşı öncesi tansiyon tavan yaptı: Tüm stratejik noktaları ifşa ettiler!
AK Parti'de 'muhasebe' MYK'sı! 2'si büyükşehir 5 il başkanı değişiyor
Anız yangını faciasından kurtulanlar anlattı: Cehennem gibiydi
Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı tatili sonrası yoğun diplomasi! MYK, istişare toplantısı, Astana ziyareti, NATO Liderler Zirvesi...
Kira zammında yüzde 25’lik artış sınırı 1 Temmuz’da sona eriyor! Kiracıların hakları neler?
Başıboş sokak köpekleri için taslak metin hazır! Uyutma yönteminin çerçevesi çizildi... Kararı veteriner hekim heyeti verecek
Milli takımımız tur için sahada!
İsrail ordusundan kan donduran işkence! Yaralı sivili araca bağlayıp…
Bakan Şimşek tartışmalara son noktayı koydu! Vergi ve muafiyet açıklaması
DEM Partili belediyeden işçilere bayram çilesi! Tatilde 45 derecede çalıştırdılar
Ünlü iş adamları birbirine girmişti... O olay hakkında flaş açıklama geldi!
Soykırımcılar batağa saplandı! İsrail'den 'Taktiksel ara' oyunu
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 37 bin 551'e yükseldi
Tıp öğrencisine çirkin saldırı! Başörtüsünü açıp küfür etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi gündemi: Temmuz'da 4 ülkeye ziyaret
'Yüzde 40' vurgunu! Düsseldorf-Dubai-İstanbul hattında büyük tezgah
Bayram tatilinde acı bilanço! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Putin’den açık tehdit: Kuzey Kore ittifakının ardından şok eden sözler! Nükleer dengeler değişiyor
Meteoroloji açıkladı: 23 Haziran 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 23 Haziran 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Aşk dolu Bodrum tatili korku filmine dönüştü! Gasp tuzağında 5 milyonluk imza

Aşk dolu Bodrum tatili korku filmine dönüştü! Gasp tuzağında 5 milyonluk imza

Elon Musk'tan yeni hamle! X'te canlı yayınlar artık paralı oluyor...

Elon Musk'tan yeni hamle! X'te canlı yayınlar artık paralı oluyor...

ÖTV'siz araba alımı için yeni dönem! 2 tane alternatif var

ÖTV'siz araba alımı için yeni dönem! 2 tane alternatif var

İstanbul'da taksilerde yeni uygulama! O buton devreye giriyor

İstanbul'da taksilerde yeni uygulama! O buton devreye giriyor

Araba fiyatları düştükçe düşüyor! Stokları o tarihe kadar eritmek zorundalar

Araba fiyatları düştükçe düşüyor! Stokları o tarihe kadar eritmek zorundalar