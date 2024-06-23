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Çekirdek ailesini paylaştı!

Güldür Güldür adlı eğlence programında canlandırdığı Bilal karakteriyle hafızalara kazınan Onur Buldu, sosyal medya hesabında kızı Masal'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. 2020 yılında Duygu Kozoğlu ile evlenen bir çocuk babası Buldu, eşi ve kızıyla verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı. Ünlü oyuncunun kızı ve eşi hayran bırakırken ünlü isimlerden yorum yağdı. İlk yorumlar ise Emre Altuğ ile Aziz Aslan'dan geldi. İşte Onur Buldu'nun çekirdek ailesi...

Ekleme: 23.06.2024 - 09:31 Güncelleme: 23.06.2024 - 09:36 / Editör: Ozge Selin
Çekirdek ailesini paylaştı!

Ünlü oyuncu Onur Buldu, Güldür Güldür'de canlandırdığı Bilal karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

Kariyeriyle dikkat çeken oyuncu, 2020 yılında öğretmen Duygu Kozoğlu ile dünyaevine girdi ve oyuncunun bu evlilikten Masal adından bir kızı oldu.

Çekirdek ailesini paylaştı!

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında kızının doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

Buldu, doğum günü pastasının önünde eşi ve kızıyla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Çekirdek ailesini paylaştı!

Ünlü oyuncunun kızı ve eşi hayran bırakırken ünlü isimlerden yorum yağdı. İlk yorumlar ise Emre Altuğ ile Aziz Aslan'dan geldi.

Buldu paylaşımına "Canım kızım doğum günün kutlu olsun seni çok seviyoruz" notunu ekledi.

İşte Onur Buldu'nun paylaşımı

Çekirdek ailesini paylaştı!
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