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Yeni işi herkesi şoke etti

Selena adlı fantastik çocuk dizisi ile birçok insanın tanıyıp benimsediği bir insan haline gelen Cansu Demirci, yurt dışında yaşamaya başlamış ve herkes tarafından merak edilen bir isim halini almıştı. Sihirli Annem, Selena, Adanalı ve Bir Zamanlar Anadolu'da gibi projelerde rol alan Cansu Demirci, yeni mesleğiyle birçok insanı şaşırttı. Detaylar haberimizde…

Ekleme: 22.06.2024 - 16:09 Güncelleme: 22.06.2024 - 16:11 / Editör: Ozge Selin
Selena dizisi bir dönemin en çok izlenen fantastik çocuk dizilerindendi. Günümüz çocukları da dahil olmak üzere pek çok çocuk tarafından sevilerek takip ediliyordu. Selena adlı fantastik çocuk dizisinde; Cansu Demirci, Gizem Güven, Dilara Kurtulmuş, Sinem Kobal ve birçok farklı isim rol alıyordu.

Selena'nın en sevilen isimlerinden birisi de, başrol karakterlerden Selin'di. Selin karakterini oynayan Cansu Demirci, sıklıkla bu rolüyle gündeme geliyor. Oyunculuğu bırakıp yurt dışına yerleştiği öğrenilen ve sosyal medya kullanmadığı bilinen Cansu Demirci, son hali ve ne iş yaptığıyla sıklıkla merak edilip araştırılıyor.

Yeni işi herkesi şoke etti

SELENA'NIN SELİN'İYDİ, GÖZDEN KAYBOLDU

Canlandırdığı Selin karakteri ile, bugünün çocuk seyircisi tarafından da tanınıp benimsenen Cansu Demirci, seneler sonraki hali ile de merak edilebiliyor.

Selena dizisinin Selin'i Cansu Demirci şimdilerde 32 yaşında. Dizideki haline kıyasla görünümünde değişiklikler olan eski oyuncu, artık çok farklı bir meslek alanında iş hayatını sürdürüyor.

SELENA'NIN SELİN'İ CANSU DEMİRCİ'NİN YILLAR SONRAKİ HALİ

Selena dizisinde canlandırdığı Selin karakteri ile gündeme gelen Cansu Demirci, günümüzde Hollanda'da yaşıyor. Lisans eğitimini Türkiye'de, yüksek lisans eğitimini Almanya'da alan Demirci, bir dönem de Portekiz'de yaşadı. Demirci şimdilerde Hollanda'da bir şirkette sürdürülebilirlik alanında kıdemli uzman olarak görev alıyor. Demirci, Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

İşte Selana'nın Selin'i Cansu Demirci'nin yıllar sonraki hali;

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