Sevgilisine gönderme yaptı

Yalı Çapkını yıldızları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir çifti geçtiğimiz gün İspanya tatili dönüşü havaalanında objektiflere yansıdı. Evlilik sorularından kaçan ünlü çiftten Afra Saraçoğlu, sevgilisi Mert Ramazan Demir'e yaptığı gönderme ile gülümsetti.

Yalı Çapkını dizisinin sezon finali yapmasının ardından soluğu İspanya'da alan oyuncu çift Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, İstanbul Havaalanı'nda görüntülendi.Evlendikleri ve İspanya'da balayı yaptıkları konuşulan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir gazetecilerin konuya ilişkin sordukları sorulara cevap vermedi.Afra Saraçoğlu, hayranlarının ilgisine maruz kalınca fotoğraf çektirmekten konuşamaya fırsat bulamadı. Hayranlarıyla fotoğraf çektirirken Demir'in kendisini bırakarak yürümeye devam etmesi üzerine Saraçoğlu, sevgilisine; "İşte centilmen erkek" göndermesinde bulundu.