Eşiyle balayına çıktı

Burak Sergen, Gizem Sağban ile evlenerek 4'üncü kez nikah masasına oturdu. Balayına çıkan Burak Sergen ile eşi Gizem Şağban o anları sosyal medyadan paylaştı.

Bir önceki evliliğini ihanet iddiaları nedeniyle bitiren ünlü oyuncu Burak Sergen, üç hafta önce kendi tiyatrosunda genel müdür olarak görev yapan Gizem Şağban ile 4. kez nikah masasına oturdu.Mutlu evliliğinden karelere sosyal medya hesabından da yer veren Burak Sergen ile eşi Gizem Sağban balayına çıktı.Şağban ile tekne tatili yapan Burak Sergen, o anları da sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun tekne pozu takipçileri tarafından kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.