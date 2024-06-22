Chloe Loughnan sorusu kızdırdı

2014 yılında nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve model Chloe Loughnan 2019'da evliliklerini olaylı bir şekilde noktaladı.Son dönemde sosyal medya üzerinden açtığı canlı yayınlarla adından söz ettiren ve eski eşi Chloe Loughnan hakkında zaman zaman açıklamalarda bulunan şarkıları dillere pelesenk olan ünlü popçu Serdar Ortaç, takipçilerinden gelen sorulara cevap verdi.Ünlü şarkıcı, "Chloe Loughnan'dan boşandığı için üzülüyor" mesajına yanıt olarak şunları söyledi:"Babamı, küçük kardeşimi, gitaristimi, müzisyenlerimi kaybettim. Eski karım boşandı diye mi üzüleceğim.10 sene içinde 8 vefat yaşadım."