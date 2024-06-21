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Taze aşıklar Çeşme'de!

Son olarak söz ve müziği Mabel Matiz'e ait olan 'Lan' şarkısıyla adından söz ettiren şarkıcı Zeynep Bastık ve eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü hakkında aşk iddiaları gündeme gelmişti. İkili birbirlerini tanıdıklarını açıkladıktan sonra ilk kez Çeşme'de görüntülendi.

Ekleme: 21.06.2024 - 09:22 Güncelleme: 21.06.2024 - 09:24 / Editör: Ozge Selin
'Uslanmıyor Bu', 'Mod', 'Ara', 'Dargın', 'Her Yerde Sen' ve 'Lan' gibi parçalarla müzik camiasının en popüler isimleri arasına giren Zeynep Bastık, 2011 yazında Alaçatı'da nikâh masasına oturmuş, Temmuz 2022'de anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Bastık, geçtiğimiz yaz Alican Ayyıldız'la yeni bir aşka yelken açmıştı.

"İLİŞKİLER BAŞLAR VE BİTER"

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda 'Ayyıldız'la olan ilişkisini noktaladığı' yönünde haberlerin basına yansıması üzerine ilginç bir açıklama yapmıştı:

İlişkiler başlar ve biter. Keyfimiz yerinde olur, böyle şeyler hayatta olabilir. Bitmemesini temenni ederiz ama bitebilir. İyiyiz, çok iyiyiz, tatlıyız, hiçbir sorun yok, mutluluklar diliyorum herkese.

Taze aşıklar Çeşme'de!

AŞK SİNYALİ!

Magazin D'nin haberine göre; sevgilisinden yeni ayrılan ünlü isim, bir dönem Survivor'da da yarışan ve şimdilerde oyunculukla ilgilenen Serkay Tütüncü ile aşk yaşamaya başladı. Ünlü çift çıkan haberlerin ardından açıklama yaptı.

"TANIYORUZ BİRBİRİMİZİ"

Serkay Tütüncü ile aşk yaşayıp yaşamadıkları yönündeki sorulara yanıt veren şarkıcı, ilk kez yeni ilişkisini itiraf ederek oyuncu ile birbirlerini tanıma aşamasında olduklarını söyledi.

"DURUMLAR BÖYLE"

'Tanıyoruz birbirimizi, yeni yeni görüşmeye başladık ama ortada net bir şey yok.' diyen ünlü şarkıcı, İlişkilerinin kısa sürede duyulmasına şaşırdığını sözlerine eklemiş ve 'Hayırlısıyla olsun. Yalan söylemiyorum, kaçmıyorum. Durumlar böyle' demişti.

OBJEKTİFLERE TAKILDILAR

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, ilk kez Çeşme’de görüntülendi. Çiftlikköy’de bir plaja giden ikili, romantik halleriyle objektiflere yansıdı.

Denizde yüzdükten sonra kumsalda yürürken el ele tutuşan ve sürekli birbirlerine gülümseyerek bakan Bastık ve Tütüncü, çok mutlu olduklarını herkese gösterir gibiydi.

Taze aşıklar Çeşme'de!
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