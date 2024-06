İpek Erdem'den estetik açıklaması

‘Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi' dizisinde rol alan İpek Erdem, oyuncuların estetik yaptırmasını eleştirdi: ‘'Son zamanlarda herkes birbirine benziyor. Estetiksiz insanların karakteristik özelliklerinden daha çok etkilenirim.'

Hayat Bilgisi' dizisiyle hayatımıza giren İpek Erdem, 4 yıldır yaşadığı Paris'ten geri döndü. Yurda döner dönmez TRT'nin ilgiyle izlenen 'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi' dizisine dahil oldu. Kariyerine artık burada kaldığı yerden devam etmek isteyen Erdem ile oyunculuğa dair her şeyi konuştuk.



Kariyerinizin hangi dönemindesiniz?



4 senedir yurtdışında işimle ilgili çalışmalar yaptım. Önümüzdeki sene bir tiyatro oyunu, sinema ve dizi projelerim olacak. Bolca ürettiğim bir sürecin içindeyim. Dünden bugüne baktığımda inat ve ısrarla kendi yolumda yürüdüğüm, istediğim gibi yaşadığım, ödülleri ve bedelleriyle tüm sorumluluklarımı yüklenip, sağlam bir hayat yaşadığım için kendimle gurur duyuyorum ve 'iyi ki yapmışım' diyorum. Kendimi seviyorum.



Proje seçerken neye dikkat edersiniz, kurallarınız var mı?



Kariyerimin gidişatına uygun olup olmadığına göre karar veriyorum. Her zaman kendimce gitmek istediğim bir yol var. Hiçbir zaman acelem olmadı. Beklerim, beslenirim, üretirim ve zamanı gelince projelerde yer alırım. Herhangi bir kuralım yok.



Sosyal medyayla aranız nasıl? Hiç dijital zorbalığa maruz kaldınız mı?



Sosyal medyayla aram iyi sayılmaz. Sadece Instagram kullanıyorum. Dijital zorbalığa tabii ki maruz kaldım. Artık kalmıyorum, bununla ilgili tüm kısıtlamalarımı getirdim. Hakkımdaki yorumları okuma huyum da yok. Birilerinin beni çok beğeneceğini ve birilerinin beğenmeyeceği gerçeğiyle çok barışığım. Sadece okuyorum, canımı sıkmıyorum, zamanım çok değerli.



Oyunculukta güzellik mi yoksa yetenek mi önemli?



Yetenekten her zaman etkileniriz. İnsanı güzelleştiren bir şey de yetenektir. Güzellik, popüler kültür için önemlidir. Ben yeteneksiz bir güzeli izlemekten keyif almıyorum. Ama eğer varlığı güzel bir insansa onu takip etmekten keyif alabilirim. Bazen de insanlar sadece varlıkları ve verdikleri enerjiyle etkileyicidirler. Onların da yeteneği budur.



Güzel olmanın mesleğinizdeki eksilerini yaşadınız mı?



Güzellik arzuyu getirebiliyor ve bundan dolayı insanlar sınırları aşabiliyorlar. İnsanın bu zaafını ya da karşılıksız olduğunu göremeyecek kadar şuursuz olduğunu görünce sıkılıyorum.



Estetiğe bakış açınız nasıl? Oyunculukta estetik gerekli mi?



İsteyen istediği estetiği yaptırabilir. Oyunculukta estetiği yanlış buluyorum. Özellikle son zamanlarda herkes birbirine benziyor. Tüm yüz ve beden hatları karakterin fiziksel özellikleridir. Ne anladım aynı burunlardan, dudaklardan, çenelerden, gözlerden. Bedenlerden... Kişisel olarak da estetiksiz insanların karakteristik özelliklerinden daha çok etkilenirim. Ama şahane estetik güzellikler de var.



'Bir oyuncu daima kendisini yenilemelidir' denir. Siz kendinizi yenilemek adına neler yapıyorsunuz?



Sanatın farklı dallarıyla ilgilenirim ve hepsi bana ilham verir. Bu da farklı açılardan oyunculuğumu besliyor. Felsefeden, sosyolojiden, psikolojiden, doğadan, insan ilişkilerinden ve gezmekten de besleniyorum. Benim işim karakter yaratmak. Ne kadar malzemem olursa o kadar karakterin hakkını verebilirim.



Bugüne kadar sektöre dair kalp kırıklıklarınız oldu mu?



İnsan önce hayal etmeli, kalp kırıklığına uğramamak için. Ve oturup bakmalı 'Ben bu hayal için gerekeni yaptım mı?' diye. Bazen de zamanı değildir, zamanı gelince olur. Duygular kişinin düşünceleri ve beklentileriyle alakalı. Sektörü doğru algılayıp, kabul ettiğinde bunu yaşamazsın. Ben hayatı istediğim gibi yaşadım. Hayat da bunun karşılığını verdi. Ben kendi sorumluluklarını alan ve yaşamak istediği şeyin bedelini ödemekten kaçınmayan biriyim.



Güzellik sırrınız var mı?



Uyku, sağlıklı beslenme, sevgi ve kişisel bakımlar vazgeçilmezim, kötü alışkanlığım yok. Akıl ve beden sağlığıma dikkat ediyorum. Sağlıksız düşüncelerimi iyileştiriyorum. Mutlu olduğum şeyleri yapıyorum.



İpek Erdem, 'Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı 'Barbie' karakteriyle o dönem çok konuşuldu.



UZAYLI GÖRMÜŞ GİBİ HİSSETTİK



Dizi setlerinin uzunluğundan dert yanılıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?



Dizi süreleri ilk uzatıldığında 'Hayat Bilgisi'nin ikinci sezonundaydık. Uzaylı görmüş gibi hissetmiştik. O zamandan beri bunun için yapılan tüm karşı koyuşlara tanığım. İçinde de yer aldım. Gerçekten setler Allah'a emanet ve şansa ilerliyor. Ben o yüzden bir dizide oynuyorsam hayatımı ona göre ayarlayıp, sadece işimi yapıyorum ve kendimi gereksiz yere yormuyorum.



KENDİMİ ÇOK ELEŞTİRİYORUM



Kendi oyunculuğunuzu eleştiriyor musunuz?



Tabii ki eleştiriyorum. Beğenmediysem hoşuma gitmez, modum biraz düşer ama kendimi hırpalamam. Toparlanıp, yapmam gerekeni yapıp, düzeltmeye çalışırım. Beğendiysem de mutlu olurum. İçim rahatlar, devam ederim. Ama kontrol etmeye devam ederim. Çünkü insanız, unutabilir, sapabiliriz.