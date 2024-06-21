Demet Akalın'ın ilginç isteği!
6 kilo yağ aldıran Demet Akalın bu sayede 11 kilo birden vermiş ve saçlarını da sarıya boyatmıştı. Ünlü şarkıcı yeni haliyle ilgili konuştu.
Hızla verdiği kilolar sonrası yağ aldırdığını itiraf eden Demet Akalın yeni görüntüsü ile sahnelerde meydan okumaya devam ediyor.
İnceldikçe incelen Demet , internette yayın yapan bir programa konuk oldu.
"Şu an bir mutluluk geldi bana”
Yeni halinden çok memnun olduğunu söyleyen şarkıcı, “Diyet yapıp kilo veremedim. O kadar mutsuzdum ki. Şu an bir mutluluk geldi bana” dedi.
"Mayo markasının yüzü olurum"
En son 12 yıl önce mayoyla poz veren Demet Akalın “Teklif gelirse mayo markasının yüzü olurum. Bence çok güzel olur. Niye olmasın? Bu sezon eşim Okan da bu konuyla ilgili arkamda” diye konuştu.
İnceldikçe incelen Demet , internette yayın yapan bir programa konuk oldu.
"Şu an bir mutluluk geldi bana”
Yeni halinden çok memnun olduğunu söyleyen şarkıcı, “Diyet yapıp kilo veremedim. O kadar mutsuzdum ki. Şu an bir mutluluk geldi bana” dedi.
"Mayo markasının yüzü olurum"
En son 12 yıl önce mayoyla poz veren Demet Akalın “Teklif gelirse mayo markasının yüzü olurum. Bence çok güzel olur. Niye olmasın? Bu sezon eşim Okan da bu konuyla ilgili arkamda” diye konuştu.