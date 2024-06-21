Demet Akalın'ın ilginç isteği!

Hızla verdiği kilolar sonrası yağ aldırdığını itiraf eden Demet Akalın yeni görüntüsü ile sahnelerde meydan okumaya devam ediyor.İnceldikçe incelen Demet , internette yayın yapan bir programa konuk oldu.Yeni halinden çok memnun olduğunu söyleyen şarkıcı, “Diyet yapıp kilo veremedim. O kadar mutsuzdum ki. Şu an bir mutluluk geldi bana” dedi.En son 12 yıl önce mayoyla poz veren Demet Akalın “Teklif gelirse mayo markasının yüzü olurum. Bence çok güzel olur. Niye olmasın? Bu sezon eşim Okan da bu konuyla ilgili arkamda” diye konuştu.