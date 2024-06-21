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Ailesi sosyal medyanın gündeminde!

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın "para benim yeni tanıdığım bir şey değil" açıklaması sonrası, sosyal medyada Aslıhan Doğan Turan'ın ailesi konuşulmaya başlandı. Arda Turan'la evliliğinden sonra magazinel bir kimlik de kazanan Aslıhan Doğan Turan'ın, ailesi merak konusu oldu.

Ekleme: 21.06.2024 - 09:25 Güncelleme: 21.06.2024 - 09:26 / Editör: Ozge Selin
Eyüpspor Kulübü'nün teknik direktörü Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan son açıklamalarıyla sosyal medyanın gündemine yerleşti. Bir programa katılan Aslıhan Doğan Turan yapmış olduğu açıklamada, hayallerinden bahsetmiş ve İsviçre'den ev almak istediğini, bunun için iki koltuk dahi satın aldığını ve şu anda evinin çatısında durduğunu söylemişti. Turan bu hayalleriyle ilgili "hayali bile çok zengin" şeklinde yorumlar almıştı. Paranın kendisi ne ifade ettiğini de tanımlayan Aslıhan Doğan Turan, "Güzel şartlarda yetiştim ben. Hem maddi hem de manevi olarak. Çok güzel bir ailem ve düzenim vardı. Şartlarım da çok iyiydi. Yani kibarca para, benim yeni tanıdığım bir şey değil" demişti.

Ailesi sosyal medyanın gündeminde!

ASLIHAN DOĞAN TURAN'IN AİLESİ MERAK KONUSU OLDU

Bu olay sonrası Arda Turan eşi Aslıhan Doğan Turan'ın ailesi gündem oldu. Herkes ünlü ismin ailesini merak etmeye başladı. Peki Aslıhan Doğan Turan'ın ailesi kim?

İş insanları Sabri Doğan ile Güler Doğan'ın en büyük kızları olan Aslıhan Doğan Turan'ın ailesi tekstil sektöründe faaliyet gösteriyor. Babasının kumaşçılık alanında faaliyet gösteren bir firması olan Turan, kız kardeşi ile birlikte de annelerinin tasarım alanında faaliyet gösteren markasında çalışıyor.

ASLIHAN DOĞAN TURAN KİMDİR?

1985 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslıhan Doğan Turan eğitimini yurt dışında tamamladı. Drexel Üniversitesi Tasarım ve Satın Alma ve Westminster Üniversitesi Ceza Adaleti Bölümü'nden mezun oldu. Çalışma hayatına da aile şirketlerinin, kreatif departmanında dönemsel yöneticilik yaparak başlamış oldu. Eyüpspor Kulübü teknik direktörü ve eski Milli futbolcu Arda Turan'la evli ve iki erkek çocuk annesi olan Turan, annesi ve kız kardeşiyle birlikte kendi tasarım markalarında çalışmalarını yürütüyor.

Ailesi sosyal medyanın gündeminde!


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