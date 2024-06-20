Wanda Nara'dan aldatma itirafı!

Eski eşi Maxi Lopez'den ayrıldıktan sonra yaşadıklarını anlatan Wanda Nara, bazı itiraflarda da bulundu."Mauro hep çok rahattı ama ben değildim. Çok acı çektim, geceleri yatağa ağlayarak girerdim ve 'Umarım Maxi Lopez birine aşık olur' derdim" ifadelerini kullanan Nara ayrılık sonrası zor bir dönemden geçtiğini söyledi.Wanda Nara, yaşadığı duygusal çalkantıları Icardi'ye anlattığında aldığı tepkinin kendisini daha da üzdüğünü belirtti."Mauro da bana 'Aptal mısın? O şu anda çok mutlu olmalı, parti yapıyordur sonuçta bekar' derdi" şeklinde konuşan Nara, şimdilerde daha rahat ve mutlu olduğunu söyledi.