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Sinan Akçıl aşklarını anlattı!

Sinan Akçıl, eski defterleri açtı. Aşk yaşadığı ünlü kadınları anlatan ünlü şarkıcı, hayrete düşüren açıklamalarda bulundu.

Ekleme: 20.06.2024 - 09:11 Güncelleme: 20.06.2024 - 09:13 / Editör: Ozge Selin
Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen ünlüler arasında olan şarkıcı Sinan Akçıl, konuk olduğu “Söylemezsem Olmaz” programında ilişkileri hakkında konuştu.

İki kez evlendiği Burcu Kıratlı’nın aşırı kıskanç olduğunu, Hadise’nin ailesi tarafından istenmediğini, Hande Yener’in enerjisine kapıldığını anlatan Akçıl, Müjde Uzman’la beraberliği için de “Toksik bir ilişki” yorumunu yaptı.

"Atlatamaştır"

Ünlü müzisyen, “Boşandıktan sonra Burcu’nun ciddi bir ilişkisini göremedik” diyen sunucuya şöyle karşılık verdi: “Göremezsin. Atlatamaştır o da duygu olarak. Eminim ki benimle kıyaslayacaktır. O arayıştadır. Ben de çoğu zaman insanları kıyaslıyorum evliliğimle.”

Sinan Akçıl aşklarını anlattı!

"Müjde ekstra hassas bir kız"

Geçmişte aşk yaşadığı Müjde Uzman’la yıllar sonra yeniden bir araya gelen, ancak ilişkisi yine uzun ömürlü olmayan Sinan Akçıl, oyuncu hakkında şöyle konuştu: “Bizimki toksik bir ilişki. Bayağı uzun süre konuşmuyoruz, sonra bir espri yazıp gönderiyorum. O da bana bir şarkıyla ilgili bir şeyler soruyor. Onun istediği gibi bir sevgili olamamış olabilirim. Ama iyi geliyor Müjde bana. Konuştuğumuzda iyi hissediyorum. Fikir ayrılıklarımız var, hayata bakış açılarımız farklı. Müjde ekstra hassas bir kız hayata karşı. Ben de tam tersi bir çocuğum.”

“Hadise bayağı ciddi bir aşk yaşadık biz"

Sinan Akçıl, Hadise’yle ilişkisi için “Bayağı ciddi bir aşk yaşadık biz. Başladığımızda o 23 yaşındaydı, ben 26. İlk Altın Kelebek ödülümü almıştım. Santorini’ye gitmiştik tatile, el ele koşup havuza atlamıştık mutluluktan. Böyle güzel şeyler yaşadık onunla” dedi.

“Ablası istemiyordu beni"

Akçıl, ilişkileri sırasında ünlü popçunun ailesiyle sıkıntı yaşadığını da anlattı: “Ablası istemiyordu beni. Eurovision’da bir yeşil alan vardı, Hülya (Açıkgöz) beni oraya aldırmadı. Ben de sinirlendim, çıktım gittim bir restoranda izledim yarışmayı. Şarkının söz-müziği benim! Ağlayarak çıktı kız o zamanlar.

El ele tutuşuyoruz, arkadan ‘El ele tutuşmak yok’ diye bağırıyor. Sonunda pes ettim. Bir aileye karşı mücadele edemezsin. Erkek arkadaşı vardı onun, Survivor’dan bir çocuk. Sonra bir futbolcu oldu. Onunla ayrılma konusunda sıkıntı yaşadı. Benimle birlikte olmak istiyordu. Onu bitirip başladı. Öyle bir delikanlılık yaptı."

Sinan Akçıl, “Evliliğinin bitmesinde Aleyna Kalaycıoğlu’nun etkisi oldu mu?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Benimle birlikte olmak istiyordu"

“Erkek arkadaşı vardı onun, Survivor’dan bir çocuk. Sonra bir futbolcu oldu. Onunla ayrılma konusunda sıkıntı yaşadı. Benimle birlikte olmak istiyordu. Onu bitirip başladı. Öyle bir delikanlılık yaptı."

"Hayatımda tanıdığım en dobra kadın Hande"

Akçıl, “Hadise’yle beraberken başkasına mı aşık oldun?” sorusu üzerine Hande Yener’e âşık olduğunu itiraf etti: “Bence evet. Enerjisel olarak başka birisi çabuk çekti beni. Sonradan üç albüm yaptık kendisiyle; Hande Yener. Tükenmiş bir dönemin geçişinde (Hadise’yle ilişkisi) Hande’yle böyle bir ilişki başladı. Hayatımda tanıdığım en dobra kadın Hande. Bir kere bile arkamızdan laf etmemiştir.”

Sinan Akçıl aşklarını anlattı!
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