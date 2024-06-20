Sevgilisine doğum günü jesti!
Şarkıcı Sıla Gençoğlu ile yaklaşık 4 yıldır mutlu bir birliktelik sürdüren başarılı oyuncu İlker Kaleli, 44 yaşına giren sevgilisi için teknede doğum günü partisi düzenledi.
Oyuncu İlker Kaleli ile şarkıcı Sıla Gençoğlu, yaklaşık dört yıldır aşk yaşıyor.
Geçtiğimiz günlerde haftalık magazin dergisi Semana'ya röportaj veren ünlü oyuncu, şarkıcı Sıla ile olan ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulunmuştu.
"BİRBİRİMİZİ BULDUĞUMUZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"
O harika bir kadın. Birbirimizi bulduğumuz için çok mutluyuz. Her yıl birbirimizi daha iyi tanıyor ve anlıyoruz. Büyük saygı duyuyoruz ve birbirimizle gurur duyuyoruz. Daha güçlü bir bağ kuruyoruz.
PARTİ DÜZENLEDİ
Mutlu bir birliktelikleri olan Sıla ve İlker Kaleli, son olarak teknede doğum günü kutladı. Kaleli sevgilisi için bir parti düzenledi. Yaklaşık 20 kişilik arkadaş grubuyla İstanbul Boğazı’nı turlayan sanatçı, şarkılar söyleyip, dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
"YÜZÜN HEP GÜLSÜN"
Sıla ile çekilen bir fotoğrafını “Dün, bugün, yarın, daima… Beraber dördüncü defa iyi ki doğdun benim canım. Yüzün hep gülsün” notuyla paylaşan Kaleli, takipçilerinden “Romantik aşık” yorumları aldı.
Geçtiğimiz günlerde haftalık magazin dergisi Semana'ya röportaj veren ünlü oyuncu, şarkıcı Sıla ile olan ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulunmuştu.
"BİRBİRİMİZİ BULDUĞUMUZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"
O harika bir kadın. Birbirimizi bulduğumuz için çok mutluyuz. Her yıl birbirimizi daha iyi tanıyor ve anlıyoruz. Büyük saygı duyuyoruz ve birbirimizle gurur duyuyoruz. Daha güçlü bir bağ kuruyoruz.
PARTİ DÜZENLEDİ
Mutlu bir birliktelikleri olan Sıla ve İlker Kaleli, son olarak teknede doğum günü kutladı. Kaleli sevgilisi için bir parti düzenledi. Yaklaşık 20 kişilik arkadaş grubuyla İstanbul Boğazı’nı turlayan sanatçı, şarkılar söyleyip, dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
"YÜZÜN HEP GÜLSÜN"
Sıla ile çekilen bir fotoğrafını “Dün, bugün, yarın, daima… Beraber dördüncü defa iyi ki doğdun benim canım. Yüzün hep gülsün” notuyla paylaşan Kaleli, takipçilerinden “Romantik aşık” yorumları aldı.