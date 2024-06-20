Sevgilisine doğum günü jesti!

Oyuncu İlker Kaleli ile şarkıcı Sıla Gençoğlu, yaklaşık dört yıldır aşk yaşıyor.Geçtiğimiz günlerde haftalık magazin dergisi Semana'ya röportaj veren ünlü oyuncu, şarkıcı Sıla ile olan ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulunmuştu.O harika bir kadın. Birbirimizi bulduğumuz için çok mutluyuz. Her yıl birbirimizi daha iyi tanıyor ve anlıyoruz. Büyük saygı duyuyoruz ve birbirimizle gurur duyuyoruz. Daha güçlü bir bağ kuruyoruz.Mutlu bir birliktelikleri olan Sıla ve İlker Kaleli, son olarak teknede doğum günü kutladı. Kaleli sevgilisi için bir parti düzenledi. Yaklaşık 20 kişilik arkadaş grubuyla İstanbul Boğazı’nı turlayan sanatçı, şarkılar söyleyip, dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.Sıla ile çekilen bir fotoğrafını “Dün, bugün, yarın, daima… Beraber dördüncü defa iyi ki doğdun benim canım. Yüzün hep gülsün” notuyla paylaşan Kaleli, takipçilerinden “Romantik aşık” yorumları aldı.