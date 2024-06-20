Gazapizm'den Gürse Birsel'e cevap!

Senarist ve oyuncu Gülse Birsel, konuk olduğu programda ünlü rap şarkıcısı Gazapizm'in sanatını eleştirmişti.Gülse Birsel, rap müziklerindeki şarkı sözlerini hedef alıp gerçeklik dışı ve abartılı olduğunu belirtip, "Bu kadar sağlık sorununuz olamaz. 'Kurumuş boğazım, bacaklarım ağrıyor, başımda bir sızı, ayaklarım tutmuyor... ' Çok üşüyorlar. Ben çok üşürüm benden daha çok üşüyorlar. İstanbul soğuk diye şikayet ediyorlar, soğuk değil" dedi.Gülse Birsel'in bu sözlerine 'Gazapizm' lakabıyla bilinen Anıl Acar tepki gösterdi.Rapçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kalır burjuva düşlerin yalanlardan arda Gülse. Bu arada hanımefendinin bu videoda beni şaşırtan hiçbir söylemi yok. Tüm bunlara bu sığlıkta baktığına emindik zaten. Yeni kitabı hayırlı olsun " yazdı.