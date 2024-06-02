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Kocasını öve öve bitiremedi!

Türk müziğinin sevilen ismi Seda Sayan, son dönemde hakkında çıkan boşanma iddialarını kesin bir dille yalanladı. 2 yıldır mutlu bir evlilik sürdüğü Çağlar Ökten'i öve öve bitiremeyen ünlü sanatçı, sosyal medyadan paylaştığı romantik video ile dikkat çekti. Seda Sayan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, eşi Çağlar Ökten'e olan sevgisini bir kez daha dile getirdi. O anlar sosyal medyada gündem olurken Çağlar Ökten'in kaşları da bir hayli çok konuşuldu...

Ekleme: 2.06.2024 - 09:14 Güncelleme: 2.06.2024 - 09:18 / Editör: Ozge Selin
Tam 7 kere nikah masasına oturan Seda Sayan aradığı aşkı sonunda kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten'de buldu.

Çağlar Ökten ile her defasında düşman çatlatan pozlarını paylaşan Seda Sayan, magazin gündemine sık sık boşanma haberleriyle gelmeye devam ediyor.

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten'i öve öve bitiremedi!

Ancak bunları kesin bir dille yalanlayan Seda Sayan, son olarak eşi Çağlar Ökten'e olan aşkını haykırdığı bir video paylaştı.

Kocasını öve öve bitiremedi!

Videoda eşine 'aşkım' olarak seslenen Seda Sayan, daha sonra 'Seni çok seviyorum' diyerek adeta aşkını haykırıyor. Ancak videonun sosyal medyada çok izlenenler arasında girmesinin ardından Çağlar Ökten'in kaşları da dikkatleri üstüne çekti.

Kocasını öve öve bitiremedi!

Birçok kişi Çağlar Ökten'in kaşlarıyla alay ederken, yüzünde makyaj olduğu da iddia edildi.
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