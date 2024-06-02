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Beyaz Gazete
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'Hayalim şarkıcı olmaktı'

Aslı Bekiroğlu " Ben konservatuvar mezunuyum. Benim hayalim en başından beri şarkıcı olmaktı" dedi.

Ekleme: 2.06.2024 - 09:19 Güncelleme: 2.06.2024 - 09:22 / Editör: Ozge Selin
Son dönemin gözde oyuncularından Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz günlerde meslektaşı Melis İşiten ile bir araya geldi. Bekiroğlu, bu yıl 5 televizyon dizisi ve 3 sinema filmi çektiğini anlattı. Heyecanla yakında hayata geçecek projelerinden bahseden Bekiroğlu, "Bir kadın-erkek hikayesi projemiz olacak. Ayrıca Metin Özülkü ile konuklu bir müzik programı yapacağız. Şarkı söylemeyi çok seviyorum, hatta konservatuvar mezunuyum. Sosyal medyada şarkı söylediğim videolar var. Benim hayalim en başından beri şarkıcı olmaktı" dedi.
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