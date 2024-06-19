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Rafet El Roman'dan estetik açıklaması!

Başarılı müzik kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da magazin gündenimin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Rafet El Roman'ın yüzündeki değişim, sosyal medyada gündem olmuştu. Rafet El Roman, çıkan fotoğraflar hakkında konuştu.

Ekleme: 19.06.2024 - 09:02 Güncelleme: 19.06.2024 - 09:03 / Editör: Ozge Selin
Pop müziğinin başarılı isimlerinden Rafet El Roman, müzik kariyerinin dışında özel hayatıyla da gündeme geliyor. İki kez evlenip boşanan 55 yasındaki şarkıcı, iki yıldır kendisinden 24 yaş Yasemin Gergeç'le ile aşk yaşıyor.

Şarkıcı, son olarak yüzündeki değişimle dikkat çekti. Şiş görünen yüzüyle verdiği röportaj sosyal medyada gündem olan Rafet El Roman'a, eleştiri yağmıştı.

"YAKIŞIKLILIĞIM MAHVOLDU"

El Roman, gündeme gelen fotoğrafının tepki almasının ardından sessizliğini bozmuştu. Ünlü isim, yüzünün son haliyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Arkadaşlar botoks yaptırdım, yaptırmaz olaydım! Bazı insanların kesinlikle botoks yaptırmaması lazım. Ben de onlardan biriyim. Karizmam mı, yakışıklılığım mı desem resmen mahvoldu!

Rafet El Roman'dan estetik açıklaması!

,"ŞİKAYET EDEMİYORUM"

Rafet El Roman, önceki akşam Bodrum Yalıkavak'da bir mekanda sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, "Yoğun bir konser takvimi var, ailemle birlikte geçiremiyoruz özel günlerimizi, bu iş bizim seçimimiz, şikayet de edemiyorum" dedi.

"SİNİRLERİM BOZULDU"

Gazetecilerin estetikle ilgili sorularına ünlü isim "Hafif bir botoks yaptırdım, bu haberlerin gündem olması bu işin biraz geyiği, şakadan ben de yorum yazıyorum, yaptım çok pişmanım diye takılıyorum ama bazı insanlara gerçekten gitmiyor. Bir fotoğraf var, basın da sürekli aynı fotoğrafı paylaşıyor, şeytan gibi çıkarmışlar beni, tüm estetik yaptıran arkadaşların yanına o fotoğrafı kullanıyorlar. Sertab Erener'e de benzettiler, artık sinirlerim bozuldu" diyerek cevap verdi.

Rafet El Roman'dan estetik açıklaması!
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