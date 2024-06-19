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Oğlundan Tatlıses'e cevap!

İbrahim Tatlıses'in aralarında eski menajeri Hasan Bora'nın da bulunduğu üç eski arkadaşına yönelik yapmış olduğu paylaşıma cevap geldi. Hasan Bora'nın oğlu, İbrahim Tatlıses'in sözlerine karşılık verdi.

Ekleme: 19.06.2024 - 09:47 Güncelleme: 19.06.2024 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
İbrahim Tatlıses geçtiğimiz günlerde bir fotoğraf paylaşıp orada yer alan üç isim hakkında açıklamalarda bulunmuştu. İbrahim Tatlıses'in ithamlarda bulunduğu isimler arasında yer alan menajer Hasan Bora'nın oğlu Cem Bora, İbrahim Tatlıses'in "Bu üç Hasan bana kötülük etti. Bu bayramı göremediler" sözüne cevap verdi.

Oğlundan Tatlıses'e cevap!

HASAN BORA'NIN OĞLUNDAN İBRAHİM TATLISES'E CEVAP

Bora açıklamasında, "Babam ile Tatlıses 2006 yılında barışarak geçmişteki olumsuzlukları geride bırakmıştır. İbrahim Tatlıses'in Babam merhum Hasan Bora'nın hatırasına yönelik yapılan paylaşımı, ailemizde ve sevenlerinde derin bir üzüntü, manevi bir yıkıma yol açmıştır. Tatlıses'in bu tür paylaşımlardan kaçınarak merhum babamın anısına ve ailemizin manevi değerlerine saygı göstermesini temenni ederim." ifadelerine yer verdi.

Oğlundan Tatlıses'e cevap!
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