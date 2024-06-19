Oğlundan Tatlıses'e cevap!

İbrahim Tatlıses geçtiğimiz günlerde bir fotoğraf paylaşıp orada yer alan üç isim hakkında açıklamalarda bulunmuştu. İbrahim Tatlıses'in ithamlarda bulunduğu isimler arasında yer alan menajer Hasan Bora'nın oğlu Cem Bora, İbrahim Tatlıses'in "Bu üç Hasan bana kötülük etti. Bu bayramı göremediler" sözüne cevap verdi.Bora açıklamasında, "Babam ile Tatlıses 2006 yılında barışarak geçmişteki olumsuzlukları geride bırakmıştır. İbrahim Tatlıses'in Babam merhum Hasan Bora'nın hatırasına yönelik yapılan paylaşımı, ailemizde ve sevenlerinde derin bir üzüntü, manevi bir yıkıma yol açmıştır. Tatlıses'in bu tür paylaşımlardan kaçınarak merhum babamın anısına ve ailemizin manevi değerlerine saygı göstermesini temenni ederim." ifadelerine yer verdi.