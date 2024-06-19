Leman Sam hayranlarını endişelendirdi!

Leman Sam, geçen aylarda omuriliğinden operasyon geçirdiğini ve iyileşmeye başlar başlamaz sahnelere döndüğünü söyledi.Cihangir’de sokak hayvanlarını beslerken görüntülenen Sam, omuriliğinde çıkan kitlenin operasyonla alındığını belirtip, geçirdiği zorlu ameliyatıyla ilgili konuştu.Usta sanatçı geçirdiği operasyon ile ilgili şu ifadeleri kullandı:Omurilikte bir kitle vardı, onu aldılar. Bazı yerleri etkiledi, sinirleri kestiler, kemiği kestiler onu alırken. Biraz geç iyileşiyorum. Yürüyorum ama eskisi gibi dans edemiyorum. Ameliyattan bir buçuk ay sonra bastonla çıktım sahneye, şimdi onu da attım. Başka türlü çürür insan, ihtiyarlarım sahneye çıkmazsam.Sam yılbaşı ve bayramlarda artık çalışmadığını, ünlü tatil beldesi Bodrum’un ise yıllar önceki görüntüsünü düşündüğünde çok üzüldüğünü ve bu sebeple gitmek istemediğini ifade etti.Tatil anlayışının farklı olduğunu ve bu nedenle kendisini Bodrum’daki evine davet eden kızı Şevval Sam ile tartıştıklarını belirten Leman Sam “Benim tatil anlayışım da farklı. Herkes Bodrum’a gidiyor bakın şimdi oralar vıcık vıcık. Ben oraların en güzel zamanlarını yaşamışım, oralarda şarkı söylemiş insanım. Çok üzülüyorum Bodrum’a gitmek istemiyorum. Şevval’le sürekli didişiyoruz, ‘Anne şu zaman gel’ diyor. Ben de ‘Gelemem’ diyorum. Otele de gitmek istemiyorum. Şu yaşa geldim sadece insandan korkuyorum” diye konuştu.