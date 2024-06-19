  • USD: 32,57 - 32,63
  • EURO: 34,93 - 34,99
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Leman Sam hayranlarını endişelendirdi!

Usta sanatçı Leman Sam, geçtiğimiz gün Cihangir’de sokak hayvanlarını beslerken objektiflere yansıdı. Ünlü isim, omuriliğinde çıkan kitlenin operasyonla alındığını belirtip, geçirdiği zorlu ameliyatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ekleme: 19.06.2024 - 09:04 Güncelleme: 19.06.2024 - 09:05 / Editör: Ozge Selin
Leman Sam, geçen aylarda omuriliğinden operasyon geçirdiğini ve iyileşmeye başlar başlamaz sahnelere döndüğünü söyledi.

Cihangir’de sokak hayvanlarını beslerken görüntülenen Sam, omuriliğinde çıkan kitlenin operasyonla alındığını belirtip, geçirdiği zorlu ameliyatıyla ilgili konuştu.

"SAHNEYE ÇIKMAZSAM İHTİYARLARIM"

Usta sanatçı geçirdiği operasyon ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

Omurilikte bir kitle vardı, onu aldılar. Bazı yerleri etkiledi, sinirleri kestiler, kemiği kestiler onu alırken. Biraz geç iyileşiyorum. Yürüyorum ama eskisi gibi dans edemiyorum. Ameliyattan bir buçuk ay sonra bastonla çıktım sahneye, şimdi onu da attım. Başka türlü çürür insan, ihtiyarlarım sahneye çıkmazsam.

Leman Sam hayranlarını endişelendirdi!

"BODRUM'A GİTMEK İSTEMİYORUM"

Sam yılbaşı ve bayramlarda artık çalışmadığını, ünlü tatil beldesi Bodrum’un ise yıllar önceki görüntüsünü düşündüğünde çok üzüldüğünü ve bu sebeple gitmek istemediğini ifade etti.

"İNSANDAN KORKUYORUM"

Tatil anlayışının farklı olduğunu ve bu nedenle kendisini Bodrum’daki evine davet eden kızı Şevval Sam ile tartıştıklarını belirten Leman Sam “Benim tatil anlayışım da farklı. Herkes Bodrum’a gidiyor bakın şimdi oralar vıcık vıcık. Ben oraların en güzel zamanlarını yaşamışım, oralarda şarkı söylemiş insanım. Çok üzülüyorum Bodrum’a gitmek istemiyorum. Şevval’le sürekli didişiyoruz, ‘Anne şu zaman gel’ diyor. Ben de ‘Gelemem’ diyorum. Otele de gitmek istemiyorum. Şu yaşa geldim sadece insandan korkuyorum” diye konuştu.

Leman Sam hayranlarını endişelendirdi!
Ekonomiye yıllık 500 milyon euro kazanç sağlayacak Depozito İade Sistemi 1 Ocak'ta devreye giriyor
Yılmaz Özdil, Özgür Özel kavgası büyüyor: CHP'den 'Haddini bil' çıkışı!
AK Partili Dağ’dan Özel’e ‘akraba atamaları’ cevabı: ‘Vatandaşı kandırmaya çalışıyor’
NATO yarışında tek isim! Jens Stoltenberg’in yerini alacak…
Haluk Bayraktar müjdeyi duyurdu! Dengeleri değiştirecek Kızılelma hamlesi
MHP'den Özgür Özel'e sert tepki: Derdi başkaymış...
Zamdan adam iş başında! Vatandaşın sabrı taşıyor: Bir fahiş artış daha...
Bakan Özhaseki açıkladı! Deprem bölgesindeki şehir meydanları yeniden yapılıyor
Orta Doğu kaosunda yeni denklem: Rum Kesimi radara girdi! Saldırı planı masada…
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması: O tarihte tekli rakamlar görülecek
Salda Gölü’nde boğulmak üzere olan Ayşe Sıla’yı kurtarmıştı: O kahraman konuştu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram sonrası yoğun diplomasi trafiği
Vergide adalet güçlenecek! Reform paketinde son aşamaya gelindi: Az kazanan 'Az' çok kazanan 'Çok' ödeyecek
Turizmin yeni rotası belli oldu: Tatvan treni yola çıkıyor
FETÖ'den NATO zirvesi öncesi son hamle: Biden’a Türkiye'yi şikayet eden mektup sunacak
AK Partili Güler'den başıboş sokak köpekleri düzenlemesine ilişkin açıklama: Uyutulmaya veteriner hekimlerle karar verilecek
Lübnan'da Suriyeli mültecilere ağır baskı: Ya deniz ya Esed
Tüketiciyi aldatan reklamlara af yok: Reklam Kurulu'ndan 20 milyon TL para cezası
Putin ve Kim’den savaşta ittifak sözü
300 milyar dolarlık cevher! Yüzde 50'sini yerli şirketler üretiyor: Yer altında bekleyen 5000 ton daha var
Bazı kişiler neden Covid'e yakalanmıyor: Bilim adamları cevabını buldu

Bazı kişiler neden Covid'e yakalanmıyor: Bilim adamları cevabını buldu

Girit'te 4 bin yıllık keşif: Dairesel yapının gizemi çözülüyor

Girit'te 4 bin yıllık keşif: Dairesel yapının gizemi çözülüyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan kadın girişimcilere müjde! Destek ve teşvikler tek çatıda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan kadın girişimcilere müjde! Destek ve teşvikler tek çatıda

Otomobilde yüzde 20 indirim

Otomobilde yüzde 20 indirim

Uzman isim uyardı! Yanlış kullanımın bedeli ağır olabilir

Uzman isim uyardı! Yanlış kullanımın bedeli ağır olabilir

Akaryakıtta tabela değişecek mi? Yola çıkacakların gözü bu haberde: Sektör kaynakları flaş gelişmeyi duyurdu

Akaryakıtta tabela değişecek mi? Yola çıkacakların gözü bu haberde: Sektör kaynakları flaş gelişmeyi duyurdu