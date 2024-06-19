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Berdan Mardini'den ilişki itirafı!

Fatoş Yelliler ile sancılı bir boşanma süreci yaşayan Berdan Mardini'nin, kendisinden yaşça küçük sevgilisiyle yeni bir ilişkiye yelken açması çok konuşulmuştu. Geçtiğimiz günlerde ilişkisini sonlandıran isim, son olarak muhabirlerin kendisine yönelttiği 'ilişki' sorularına yanıt verdi.

Ekleme: 19.06.2024 - 09:06 Güncelleme: 19.06.2024 - 09:08 / Editör: Ozge Selin
Memleketi Mardin’e kurduğu fabrikasını yıllar içerisinde geliştirerek yatırımlarını sürdüren Berdan Mardini, fabrikasından elde ettiği gül ve lavantaları kullanarak kozmetik sektörüne girmişti.

Çocukları Ezmira ve Miran'ın annesi Fatoş Yelliler'den 2021 yılında olaylı şekilde boşanan şarkıcı, geçtiğimiz aylarda Dilara Talay ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünlü türkücünün bu ilişkisi de hüsranla sonuçlandı.

'İKİ İNSANIN BİRBİRİNİ SEVMESİ EVLİLİKTİR"

Fatoş Yelliler ile yaptığı evlilik eşinin ihaneti yüzünden biten şarkıcı, "Evliliği düşünüyor musunuz?" sorusuna geçtiğimiz aylarda şu yanıtı vermişti:

Hiç olmayacak dediğimiz şeyleri yapabilirsiniz. 'Asla evlenemeyeceğim' demiyorum. Vicdansız ve merhametsiz bir insanla imza atacağına, önemli olan vicdanlı ve merhametli biriyle birlikte olmak. Bir kağıt parçasının bir önemi yok. Evliliğe karşı değilim. İki insanın birini sevmesi zaten evliliktir.

Berdan Mardini'den ilişki itirafı!

ALAÇATI'DA SAHNE ALDI

Berdan Mardini, Kurban Bayramı'nın ikinci günü Tablacı Alaçatı'da sahne aldı. Misafirler bir yandan mekanın muhteşem lezzetlerini tadarken bir yandan da sanatçının şarkılarıyla çifte bayram yaşamış oldu. Alaçatı'nın gözdesi Tablacı Alaçatı'da unutulmaz dakikalar yaşatan Mardini, hareketli eserleriyle hayranlarını bir dakika oturtmadı.

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Dilara Talay'la ayrılan sanatçı, "Yaz aşkı olur mu?" sorusuna, "Aşkı mevsime göre ayıramıyorum. Aşk her zaman aşktır. Şu an hayatımda kimse yok. İlerleyen zamanlarda ne olur bilemem" yanıtını verdi.

"EMEKLİ OLMAYACAĞIM"

Performansıyla hayranlarına muhteşem bir gece yaşatan sanatçı, "Uzun seneler sonra Alaçatı'ya geldim. Burası harika mekan... Buradan hemen İstanbul'a geçeceğim. Orada çocuklarımı alıp Kıbrıs'a gideceğim. Orada da sahnem var. İki gün Kıbrıs'ta kaldıktan sonra İstanbul'daki sahnem için döneceğim. Çok çalışıyorum. Kozmetik firmam var" dedi.

Beş yıl sonra bu kadar yoğun tempoyla çalışmayacağını belirten Mardini, "Emekli olmayacağım ama bu kadar tempolu çalışmayacağım" diye konuştu.

Berdan Mardini'den ilişki itirafı!
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