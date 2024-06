Yeni aşk mı doğuyor?

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'İnci Taneleri' dizisinde Kibrit Yasin karakterini canlandıran başarılı oyuncu Rıza Kocaoğlu, yaz sezonunu meslektaşı Deniz Işın ile her sene geldiği Çeşme'de açtı.

Usta sanatçı Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı, yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu 'İnci Taneleri'nde 'Nusret' rolünü canlandıran Rıza Kocaoğlu, Çeşme'de yaz sezonunu açtı.İzmirli olduğu için her yaz tatil programına Çeşme'yi mutlaka ekleyen oyuncu Rıza Kocaoğlu, Kurban Bayramı'nda soluğu Çeşme'de aldı.Çiftlikköy'de bir mekana gelen ve yalnız olmadığı gözlenen Kocaoğlu, oyuncu Deniz Işın ile objektiflere yakalandı.Daha önce hiç birlikte görüntü vermeyen ve sosyal medya hesaplarından da paylaşım yapmayan ikili, birlikte denize girerken görüntülendi.Hiçbir yerde haklarında haber çıkmayan ve ilk defa birlikte görülen ikilinin aralarında bir şey olup olmadığı ise merak konusu oldu.Bir an önce yüzmek için acele eden Işın önden giderken, suyun soğuk olduğunu fark eden Kocaoğlu, bir süre denize girmekte tereddüt etti.Arkadaşının birkaç kez kendisini çağırmasını geri çeviremeyerek yüzmekten kaçamayan Kocaoğlu, soğuk sudan bir an önce kurtulmak için hızla yüzüp geri çıktı.Diğer yıllarda göbekli haliyle objektiflere takılan ünlü oyuncunun fazla kilolarından kurtulup fit görünüme kavuşması da dikkatlerden kaçmadı.