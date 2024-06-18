  • USD: 32,57 - 32,63
  • EURO: 34,93 - 34,99
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı! Kızı dua istedi

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Ahu Tuğba, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Anjelik, annesi için dua istedi. Ahu Tuğba, geçtiğimiz nisan ayında trafik kazası geçirmişti.

Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı! Kızı dua istedi
Ekleme: 18.06.2024 - 16:20 Güncelleme: 18.06.2024 - 16:29 / Editör: Ozge Selin
Yeşilçam'ın ünlü oyuncusunda sevenlerini üzen haber...

Ahu Tuğba, Nisan ayında Los Angeles'ta trafik kazası geçirerek kaburgalarından 8 saat süren bir ameliyat geçirmişti.

Yoğun bakımda 3 haftalık tedavinin ardından normal odaya alınan Ahu Tuğba mayıs ayında evine çıkarak fizik tedaviye başlamıştı.

Tekrar hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Ahu Tuğba Miami'deki evinde rahatsızlanarak yeniden hastaneye kaldırıldı.

Annesi için dua istedi

Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, gazeteci Olcay Ünal Sert'e ulaşarak annesi için herkesten dua istedi.

Olcay Ünal Sert'e konuşan Tuğba, yemek yiyemediğini mamayla beslendiğini söyleyerek 'Hâlâ şoktayım, elimi kaldıramıyorum. İlaçlar ağır geliyor. Yemek yiyemiyorum. Doktorlar geçer diyor ama moralim sıfır' diye konuşmuştu.

Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı! Kızı dua istedi

Ahu Tuğba kimdir?

Türk sinema oyuncusu Ahu Tuğba, doğum adıyla Tuğba Çetin, 13 Ağustos 1955 tarihinde dünyaya geldi.

Ahu Tuğba İstanbul Yeşilköy'de varlıklı bir ailenin tek çocuğu olarak dünyaya geldi. İstanbul Amerikan Kız Lisesi, Robert Lisesi'nin kızlar bölümünden mezun oldu.

Yönetmen Metin Erksan'ın Beyoğlu'nda gezerken kendisini görüp film çekme teklifi ile sinema hayatı başladı. Henüz ortaokuldayken sinema dünyasına girdi. Kanada'da Concordia Üniversitesi'nin İngiliz Dili bölümündeki öğrenimini yarım bıraktı.

70'lerin sonunda Türk sinemasına dahil oldu

1970'lerin sonlarından itibaren Türk sinema dünyasında tanınmaya başladı. 1980'lerin başlarında üne kavuştu ve 80'li yıllarda Türk sinemasının öne çıkan sembollerinden biri oldu. Gazino sanatçısı olarak çeşitli gösteriler yaptı. 1987 yılında müzik albümü yaptı.

Ahu Tuğba hayatı boyunca toplam 10 kez evlilik yapmıştır. İkinci evliliğini 1981 yılında Mustafa Ulusoy ile yapmıştır. 1991 yılında Arnavut asıllı Amerikalı doktor Timmy Alejtanij ile yaptığı evliliğinden kendisi gibi 'Ahu' (Ajelbegü Ahu Anjelik Alejnatij) adında 11 Kasım 1993 doğumlu bir kız çocuğu vardır.

Ahu Tuğba Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde, Miami'de kızıyla beraber yaşamaktadır.

Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı! Kızı dua istedi
Ekonomiye yıllık 500 milyon euro kazanç sağlayacak Depozito İade Sistemi 1 Ocak'ta devreye giriyor
Yılmaz Özdil, Özgür Özel kavgası büyüyor: CHP'den 'Haddini bil' çıkışı!
AK Partili Dağ’dan Özel’e ‘akraba atamaları’ cevabı: ‘Vatandaşı kandırmaya çalışıyor’
NATO yarışında tek isim! Jens Stoltenberg’in yerini alacak…
Haluk Bayraktar müjdeyi duyurdu! Dengeleri değiştirecek Kızılelma hamlesi
MHP'den Özgür Özel'e sert tepki: Derdi başkaymış...
Zamdan adam iş başında! Vatandaşın sabrı taşıyor: Bir fahiş artış daha...
Bakan Özhaseki açıkladı! Deprem bölgesindeki şehir meydanları yeniden yapılıyor
Orta Doğu kaosunda yeni denklem: Rum Kesimi radara girdi! Saldırı planı masada…
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması: O tarihte tekli rakamlar görülecek
Salda Gölü’nde boğulmak üzere olan Ayşe Sıla’yı kurtarmıştı: O kahraman konuştu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram sonrası yoğun diplomasi trafiği
Vergide adalet güçlenecek! Reform paketinde son aşamaya gelindi: Az kazanan 'Az' çok kazanan 'Çok' ödeyecek
Turizmin yeni rotası belli oldu: Tatvan treni yola çıkıyor
FETÖ'den NATO zirvesi öncesi son hamle: Biden’a Türkiye'yi şikayet eden mektup sunacak
AK Partili Güler'den başıboş sokak köpekleri düzenlemesine ilişkin açıklama: Uyutulmaya veteriner hekimlerle karar verilecek
Lübnan'da Suriyeli mültecilere ağır baskı: Ya deniz ya Esed
Tüketiciyi aldatan reklamlara af yok: Reklam Kurulu'ndan 20 milyon TL para cezası
Putin ve Kim’den savaşta ittifak sözü
300 milyar dolarlık cevher! Yüzde 50'sini yerli şirketler üretiyor: Yer altında bekleyen 5000 ton daha var
Bazı kişiler neden Covid'e yakalanmıyor: Bilim adamları cevabını buldu

Bazı kişiler neden Covid'e yakalanmıyor: Bilim adamları cevabını buldu

Girit'te 4 bin yıllık keşif: Dairesel yapının gizemi çözülüyor

Girit'te 4 bin yıllık keşif: Dairesel yapının gizemi çözülüyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan kadın girişimcilere müjde! Destek ve teşvikler tek çatıda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan kadın girişimcilere müjde! Destek ve teşvikler tek çatıda

Otomobilde yüzde 20 indirim

Otomobilde yüzde 20 indirim

Uzman isim uyardı! Yanlış kullanımın bedeli ağır olabilir

Uzman isim uyardı! Yanlış kullanımın bedeli ağır olabilir

Akaryakıtta tabela değişecek mi? Yola çıkacakların gözü bu haberde: Sektör kaynakları flaş gelişmeyi duyurdu

Akaryakıtta tabela değişecek mi? Yola çıkacakların gözü bu haberde: Sektör kaynakları flaş gelişmeyi duyurdu