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Ünlü oyuncu duygusal anlar yaşadı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Turnike adlı programı ile ekrana geldi. Vatan Şaşmaz'ın sesi Turnike programında kullanıldı. Mehmet Ali Erbil, Vatan Şaşmaz hakkında konuşurken duygulandı.

Ekleme: 18.06.2024 - 10:18 Güncelleme: 18.06.2024 - 10:19 / Editör: Ozge Selin
Son dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle herhangi bir projede yer almayan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, ekranlara hızlı bir dönüş yaptı. Mehmet Ali Erbil, Turnike programını sunmaya başladı. Ünlü şovmen, yıllar önce vefat eden Vatan Şaşmaz'ı programda andı.

VATAN ŞAŞMAZ'I ANINCA DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Turnike yarışmasında Mehmet Ali Erbil stüdyoya anons edilirken Vatan Şaşmaz'ın sesi kullanıldı. Yıllar önce yayınlanan bir programdan kesilen sesin kullanıldığını söyleyen Erbil "Programın başında beni anons eden sesi tanıdınız mı? Vatan Şaşmaz'dı o. Daha önce beni anons etmişti rahmetli. 7 yıl oldu kaybedeli... Rahmetle anıyoruz kendisini" dedi. Şaşmaz'ın sesini yeniden dinleyen Erbil, duygusal anlar yaşadı.

Ünlü oyuncu duygusal anlar yaşadı
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