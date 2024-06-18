Ünlü oyuncu duygusal anlar yaşadı

Son dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle herhangi bir projede yer almayan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, ekranlara hızlı bir dönüş yaptı. Mehmet Ali Erbil, Turnike programını sunmaya başladı. Ünlü şovmen, yıllar önce vefat eden Vatan Şaşmaz'ı programda andı.Turnike yarışmasında Mehmet Ali Erbil stüdyoya anons edilirken Vatan Şaşmaz'ın sesi kullanıldı. Yıllar önce yayınlanan bir programdan kesilen sesin kullanıldığını söyleyen Erbil "Programın başında beni anons eden sesi tanıdınız mı? Vatan Şaşmaz'dı o. Daha önce beni anons etmişti rahmetli. 7 yıl oldu kaybedeli... Rahmetle anıyoruz kendisini" dedi. Şaşmaz'ın sesini yeniden dinleyen Erbil, duygusal anlar yaşadı.