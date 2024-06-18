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Eski sevgiliden bomba itiraf!

Sinan Akçıl eski sevgilisi Hadise ve 2009 Eurovision süreci hakkında itiraflarda bulundu. 2009 Eurovision şarkımız Düm Tek Tek'i yazıp besteleyen Sinan Akçıl, o dönemde Hadise ve ailesiyle ilgili yaşadıklarını ilk kez anlattı.

Ekleme: 18.06.2024 - 10:22 Güncelleme: 18.06.2024 - 10:25 / Editör: Ozge Selin
Sinan Akçıl 2009 yılında Eurovision Şarkı Yarışması'na temsilci olarak gönderilen şarkıcı Hadise'yle o dönem çalışmış ve Hadise'nin ses getiren şarkısı Düm Tek Tek'i yazıp bestelemişti. Türkiye o yıl Eurovision tarihindeki ikinci dördüncülük derecesini almıştı. Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Sinan Akçıl, Eurovision dönemi ve eski sevgilisi Hadise hakkında bomba itiraflarda bulundu.

Eski sevgiliden bomba itiraf!

SİNAN AKÇIL'DAN BOMBA HADİSE VE EUROVISION İTİRAFI

"Ablası kendisiyle bile kavga eden bir kız, öyle bir kız yani. Ama Allah var Hadise benim için ablasına çok gider yaptı, çok reddetti onu. Eurovision Şarkı Yarışması'nda Hülya (Hadise'nin ablası), beni yeşil alana aldırmamaya çalışıyordu. Ben sinirlenip çıktım gittim, bir restoranda izledim yarışmayı. Ağlayarak çıktı kız."

Eski sevgiliden bomba itiraf!
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