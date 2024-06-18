Bülent Şakrak'tan sürpriz paylaşım!

Oyuncular Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci 8 yıldır devam eden evliliklerine son vermişler magazin gündeminde ses getirmişlerdi. Bülent Şakrak ayrılığın ardından gönlünü oyuncu Esra Akpınar'a kaptırmıştı. Bülent Şakrak'tan Esra Akpınar'la bir fotoğraf geldi.Yoğun iş temposuna sahip olan Şakrak, sevgilisiyle tatilde bir araya geldi. Instagram hesabından da sevgilisi Esra Akpınar'la ilk kez bir paylaşımda bulunan ve şaşırtan Bülent Şakrak, pozlarıyla hayran bıraktılar. Şakrak ise Akpınar'la olan söz konusu fotoğrafı, "Çiçek" notuyla paylaştı.İşte oyuncular Bülent Şakrak'la Esra Akpınar'ın o fotoğrafları!