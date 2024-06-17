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Ünlü oyuncunun akılalmaz değişimi!

Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Güllü Erhan karakteri ile hafızalarda yer edinen Erhan Ufak, yıllar içinde çok değişti. 55 kilo birden veren Erhan Ufak'ın son hali kısa sürede gündem oldu.

Ekleme: 17.06.2024 - 09:16 Güncelleme: 17.06.2024 - 09:19 / Editör: Ozge Selin
Bir dönemin en çok izlenen yapımlarından olan Güllü Erhan karakteri ile Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakteri arasına adını yazdıran Erhan Ufak büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Kurlar Vadisi'nde sempatik mafya olarak sevilen Erhan Ufak, değişimiyle adından söz ettirdi.

Ünlü oyuncunun akılalmaz değişimi!

55 KİLO VERDİ

140 kiloya kadar çıkan ünlü oyuncu mide ameliyatı oldu ve 85 kiloya kadar düştü. Değişimi ile dikkatleri üzerine çeken Ufak, sosyal medya hesabından son halini sık sık takipçileri ile paylaşıyor.

5 Mayıs 1997 tarihinde dünyaya gelen Erhan Ufak, Kurtlar Vadisi'nin film ve dizilerinde rol aldı. Ufak'ın yer aldığı projeler arasında Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Vatan, Zehirli Tohumlar: Ölüm Yolu, Nisan, Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi Terör, Kurtlar Vadisi Pusu yer alıyor.

İşte Erhan Ufak'ın son hali;

Ünlü oyuncunun akılalmaz değişimi!
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