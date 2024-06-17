Tatil pozları gündem oldu

Kanal D'nin final yapan dizisi 'Yargı'da Ceylin karakterine hayat veren ünlü oyuncu Pınar Deniz, geçtiğimiz günlerde marka yüzü olduğu dondurma markasının davetine katılmıştı.'Yargı' hakkında konuşan güzel oyuncu, "Üç sezonluk bir iş. Harika bir şekilde sonlandırdık ve takdir edersiniz ki yorulduk biraz. Biraz dinlenip tatil yapacağım. Şu an projeler geliyor ama hemen bir şey yapmayı düşünmüyorum. Yazın bol bol gezeceğim ve her yerde beni göreceksiniz" demişti.Önümüzdeki aylarda nikah masasına oturmaları beklenen sevgilisi Kaan Yıldırım ile haklarında sık sık ayrılık haberleri çıkan Deniz, aşk soruları karşısında ise şu açıklamayı yapmıştı:Özel hayatımızı çok göz önünde yaşamıyoruz. Bu iddialar neden çıkıyor, anlamıyorum. Çok da ilgilenmiyorum aslında.Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, birlikte tatile çıktı.Plajda köpekleriyle vakit geçiren ünlü çiftten Yıldırım, 1 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından peş peşe paylaştığı fotoğraflar arasında Deniz'le olan bir karesine de yer verdi.Kaan Yıldırım'ın kısa sürede 23 bine yakın beğeni alan gönderisine; "Enişte, Pınar'ı etiketlemeyi unutmuşsun", "Keyfiniz de, neşeniz de daim olsun" ve "Çok tatlısınız" gibi yorumlar yapıldı.