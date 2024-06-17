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Dalkılıç centilmenlikte sınıfta kaldı!

Popçu Murat Dalkılıç, geçtiğimiz eylül ayında paylaştığı el ele pozla yeni ilişkisini duyurmuş, "Londra'ya onun için taşınmış olabilirim" demişti. İngiltere'de yaşayan sarışın güzel ile Bebek'te objektiflere yansıyan Dalkılıç, panik halleriyle dikkat çekti. Edda Dora, kendisini elinde dondurmayla bekleten Dalkılıç'a tepki gösterdi.

Ekleme: 17.06.2024 - 09:22 Güncelleme: 17.06.2024 - 09:23 / Editör: Ozge Selin
Murat Dalkılıç, önceki gün Bebek'teydi. Birlikte görüntü vermek istemeyen ünlü şarkıcı, sevgilisi Edda Dora'yı dondurma almaya gönderdi.

AŞKINI YOLDA BIRAKTI!

Basın mensuplarını fark eden Dalkılıç, dondurma aldıktan sonra iki eli dolu halde yürümeye çalışan sevgilisini bu kez gaza basarak yolda bıraktı.

Dalkılıç centilmenlikte sınıfta kaldı!

EDDA DORA'DAN TEPKİ!

Yaptığı hareketlere anlam verilemeyen 40 yaşındaki şarkıcı, bir tur attıktan sonra yine aynı noktaya dönünce sevgilisinin tepkisiyle karşılaştı.

DALKILIÇ ŞAŞIRTTI!

Dora'nın, kendisini elinde dondurmayla bekleten Dalkılıç'a söylendiği görüldü. Sevgilisini aracına alan popçu, centilmenlik dışı bu hareketiyle görenleri şaşkına çevirdi.

Dalkılıç centilmenlikte sınıfta kaldı!
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